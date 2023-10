Cristian Calderón ha estado en el ojo del huracán con las Chivas de Guadalajara más por su comportamiento fuera de la cancha que por sus grandes cualidades como futbolista, es por ello que ahora está considerado un futbolista indisciplinado que fue separado del primer equipo luego de romper el reglamento interno hace un par de semanas en Toluca junto a Alexis Vega.

La buena noticia para el Chicote es que su contrato con el Rebaño Sagrado expira en diciembre de este año y con ello se puede marchar al equipo que mejor le convenga a menos que los rojiblancos logren colocarlo de último momento en otro club para obtener alguna ganancia después de todo lo que han invertido en el lateral izquierdo desde el 2019 que lo ficharon, tanto en sueldo como la compra de su carta a Necaxa.

Las Chivas pagaron alrededor de ocho millones de dólares por Calderón y aproximadamente han invertido más de un millón de dólares en su sueldo durante estos casi cuatro años, por lo cual no luce descabellado que la dirigencia ahora bajo el mando de Fernando Hierro, trate de recuperar un poco de todo lo que perderán si lo dejan ir gratis o peor aún, si le finiquitan los meses que le quedan de su acuerdo.

Ningún club de la Liga MX quiere al Chicote Calderón

Pero no solo Guadalajara sería el gran perdedor de esta situación, pues el Chicote ha acabado con su prestigio dentro del futbol mexicano, tanto así que por el momento no hay un solo equipo que haya preguntado por sus servicios o que estén interesado en darle una oportunidad en su plantilla, primero por sus conocidas indisciplinas y también porque tiene un alto salario que no todos pueden pagar.

Nadie se ha acercado a preguntar por el lateral izquierod. Foto: Imago7/ Fabian Meza

“Hasta ahora, ningún club ha mostrado interés en contratar a Cristian Calderón, cuyo futuro dentro de las Chivas todavía es estudiado por la directiva del club, a la que le encantaría negociarlo de cara al Clausura 2024. El problema es que el Chicote no tiene un mercado tan grande como el de Vega, además de que sus ya varios episodios de indisciplina le juegan en contra”, fue parte de lo publicó el diario El Universal.

Chicote, a la espera de que Chivas define su futuro

El defensor del Rebaño espera que en breve la dirigencia tapatía tome una postura al respecto para conocer si su salida se dará en los siguientes días o recibirá la anuencia de Amaury para volver al primer equipo y esperar a irse gratis en diciembre, pero la realidad es que sigue en el aire sus destino.