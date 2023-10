La afición de las Chivas de Guadalajara vivió momentos de felicidad cuando se dio a conocer que había charlas con Alan Pulido para que volviera a la Perla Tapatía, pero de un momento a otro las negociaciones terminaron con el agente del atacante y el director deportivo, Fernando Hierro, sin embargo por fin salió a aclarar el tema el futbolista oriundo de Tamaulipas.

Si hay un jugador que recuerdan los chivahermanos de la mejor manera es Puligol, un atacante que llegó en medio de mucha incertidumbre, pero que dejó claro su compromiso y talento dentro de la cancha siendo parte de la última época dorada del Rebaño Sagrado de la mano de Matías Almeyda para ganar cuatro de los cinco títulos que obtuvieron de la mano del Pelado.

Además, Pulido se fue de Chivas en el 2019 con un campeonato de goleo a cuestas que lo distinguió como el último romperredes rojiblanco, por lo cual pensar en su regreso no es cosa menor, pero hubo una fuerte razón que le impidió cumplir el sueño de todos los seguidores y también de la dirigencia comandada por Amaury Vergara.

Revela Alan Pulido por qué no volvió a Chivas

En una reciente entrevista con ESPN, el delantero del Sporting Kansas City aceptó que la propuesta económica para renovar contrato con el equipo de la MLS era imposible de rechazar: “El hecho de que me buscaran me puso contento, me motivó también porque sé que venir de una lesión es complicado que los equipos estén interesados, la realidad es que Chivas estuvo ahí, con incertidumbre de como iba a quedar, si a lo mejor por mi edad no iba a quedar de la mejor manera”.

Pulido no llegó a un acuerdo con la dirigencia rojiblanca en el 2023. (Foto: Oscar Meza/JAM MEDIA)

“Al final cuando llega Sporting y me hace el ofrecimiento era algo que no podría rechazar, tres años me garantizaban y yo con el agradecimiento de como me trató desde mi llegada y con la lesión me han hecho estar más a gusto con mi estancia y es por eso que tomé la decisión, pero agradecido con Chivas y ojalá se pueda dar en un futuro. Siento que era esta vez en la que necesitaban de mí, porque los últimos torneos han carecido de delanteros y siendo el ultimo campeón de goleo, era algo que realmente me motivaba por regresar a mí país, pero yo creo que no era el momento, ojalá que más adelante se pueda dar, pero si no siempre le voy a tener un gran cariño a todo el club”, apuntó Alan Pulido para ESPN RadioFormula.

Ricardo Peláez no quiso que Alan Pulido siguiera en Chivas

El periodista Hector Huerta ventiló que fue Ricardo Peláez en su cargo como director deportivo quien no quiso que Puligol siguiera en Guadalajara y en la entrevista, el mismo artillero dejó entrever que su salida se dio por situaciones ajenas a él: “Tiene todo mi amor y mi cariño (Chivas). Yo en su su momento no me quería ir de Chivas, pero pasaron directores deportivos, entrenadores que forzaron mi salida, esa es la realidad, lo que me queda es desearle lo mejor, soy fiel seguidor de Chivas, celebré cosas importantes”.