Las Chivas de Guadalajara tenían dos años sin poder vencer a Puebla en el Estadio Cuauhtémoc y vaya que lo hicieron con autoridad al dejar en claro que el repunte de los rojiblancos va en serio en este cierre del Torneo Apertura 2023, no obstante, hubo una situación que pudo cambiar el destino del encuentro que se combinó con una falta de precisión del volante poblano Kevin Velasco.

El Rebaño Sagrado saltó a la cancha con el regreso como titular de Gilberto Orozco Chiquete, quien había presentando problemas musculares en semanas anteriores y por lo cual no fue tomado en cuenta frente al Atlas ni tampoco en el Clásico Nacional contra el América, por ello fue extraño verlo en el 11 estelar del técnico Veljko Paunović.

Pero no pasaron ni 10 minutos cuando el Chiquete empezó a resentirse de su lesión al grado de que debió ser sustituido a los 16 minutos para darle ingreso a Alejandro Mayorga, poniendo en evidencia que nunca estuvo recuperado al 100% y esto motivó algunas modificaciones desde muy temprano en un compromiso que era vital para seguir escalando posiciones en la tabla general.

El error de Paunovic que le pudo costar caro a Chivas ante Puebla

En este sentido, Mayorga ingresó a la cancha con un ritmo muy distinto al que se estaba dando en el partido, mucho más lento y con problemas para tomarle la marca al colombiano Kevin Velasco, quien en un par de oportunidades pudo hacerle daño al guardameta Miguel Jiménez.

Chiquete se fue lesionado a los 16 minutos ante Puebla. (Foto: Mauricio Salas/JAM MEDIA)

Hubo una jugada clara donde el lateral izquierdo de Guadalajara intentó regresar el balón a Jiménez, pero lo hizo de manera equivocada, reglándolo a Velasco, quien a pesar de su velocidad no pudo definir en lo que pudo haber sido el primer gol del partido y que habría puesto en ventaja La Franja. Las imprecisiones del sudamericano no correspondieron con su dinámica, ya que siguió superando con facilidad a Mayorga, pero nunca más con peligro latente sobre le arco tapatío.

Chivas vs. Tigres sigue en duda para jugarse en el Estadio Akron

Muchas versiones indican que el encuentro de la Jornada 14 contra Tigres de la UANL se disputará en el Estadio Jalisco, ya que el concierto The Weekdn que se realzará el 25 de octubre en el Gigante de Zapopan, no obstante, será hasta la siguiente semana cuando se haga oficial el cambio o la confirmación de que se disputará sin contratiempos el sábado 28 de octubre a las 19:00 horas, tiempo del centro de México.