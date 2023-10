El Club Guadalajara marcha con paso firme rumbo a un repunte en el Torneo Apertura 2023 justo en el momento más oportuno, debido a que dos victorias frente a Atlas y Puebla lo colocan de lleno en la pelea por un boleto directo a la Liguilla, sin embargo hay equipos que tienen dos o tres juegos menos y eso puede complicar el panorama si no mantienen la inercia ganadora. Rebaño Pasión te presenta las noticias del día.

El Rebaño Sagrado conquistó tres valiosas unidades en una cancha que se les había complicado en las temporadas recientes, pues entre el 2021 y el 2022 fueron eliminados en dos ocasiones en el Repechaje por la vía de los penaltis, por ello haber ganado en el Estadio Cuauhtémoc no solo rompió con esa mala racha sino que también lo colocó en la cuarta plaza de la competencia.

Golazo de Cisneros y victoria de Chivas

Las Chivas lograron imponerse a La Franja en un partido que tuvo de todo la noche del viernes y fue la contundencia de los rojiblancos la que predominó para llevarse una victoria 2-0 con la que mantiene la inercia que empezaron hace un par de semanas cuando derrotaron a Atlas en el Clásico Tapatío. Los goles del Rebaño fueron obra de Roberto Alvarado de penalti y un auténtico golazo de tijera de Ronaldo Cisneros.

El nuevo dilema con Alexis Vega en Guadalajara

La dirigencia del Rebaño no sabe qué postura tomar con el futuro de Alexis Vega, por un lado lo reintegraron a los entrenamientos, pero ponerlo a jugar echaría por la borda el deseo del dueño Amaury Vergara de imponer sanciones ejemplares a quienes rompan el reglamento interno. No obstante, dejarlo inactivo también complicaría la intención de venderlo en diciembre, ya que si no juega su carta valdrá menos con el paso del tiempo.

Vega no sabe si volverá a jugar un partido oficial con Chivas. Foto: Especial

Paunovic se puso emotivo con mensaje en redes sociales

El técnico de Chivas, Veljko Paunović ha demostrado que es una persona sensible tanto en los buenos como en los malos momentos y ahora que acumulan dos victorias consecutivas volvió a colocar un mensaje en su cuenta de Instagram para agradecer a la afición todo el apoyo y advirtió que es el segundo triunfo del resurgimiento, lo cual fue bien tomado por los seguidores que le dejaron varios mensaje a su publicación.

Galindo pide sanciones ejemplares para Vega y Chicote

Benjamín Galindo, una de las grandes glorias de Guadalajara advirtió que lo que hicieron Alexis Vega y Cristian Calderón debe traer consigo un castigo ejemplar: “Cuando comentes una indisciplina debe haber un castigo, pero ya se sabrá en su momento qué castigo les van a poner. Es algo que le compete a los directivos, a los dueños; no sé realmente por cuál se vayan a ir”.