Chivas es uno de los clubes más importantes de México y de todo el continente, por lo que la presión suele cobrarle factura a muchos futbolistas que llegan a la institución rojiblanca, por lo que el exdelantero y campeón con el Rebaño en el Clausura 2017, Alan Pulido, mandó un mensajito a Alexis Vega y Cristian Calderón por sus recientes indisciplinas.

Puligol recordó que en el Guadalajara es difícil consolidarse debido al entorno que se vive, por lo que dejó en claro que el defender la camiseta rojblanca “no es para todos”, destacando que no alcanza con llegar como referente en otro club si no brillas en el conjunto tapatío.

“Pasaron muchos jugadores con gran nombre y quedaron ahí, no fueron figuras y no lograron hacerlo de la mejor manera, eran jugadores que en otros equipos la habían estado rompiendo, que eran figuras, jugadores clave. Es un equipo que no era para todos, es un equipo con mucha presión y tiene esa ventaja y desventaja.

“La ventaja es que si te llega a ir bien y te consolidas y haces muy bien las cosas te pueden llevar a muchas partes, incluso hasta Europa, más allá de la Selección es un equipo que tiene esa dimensión. Pero también siendo realistas si no te va bien, pasas desapercibido y logras caer en ciertas distracciones que el entorno maneja, pasas a ser un jugador a cómo puedes estar arriba, te hundes, es lo que tiene Chivas”, declaró el delantero del Sporting Kansas City a TUDN.

¿Por qué se cayó el fichaje de Alan Pulido con Chivas en este Apertura 2023?

Ante la falta de un centro delantero con experiencia y calidad comprobada, la directiva del Guadalajara trató de convencer a Alan Pulido, llegando a un acuerdo de palabra, mismo que se rompió debido a la importante oferta económica que recibió el delantero para renovar con el Sporting Kansas City.

¿Qué sucederá con Alexis Vega y Cristian Calderón?

Después de que la directiva del Rebaño otorgara el perdón y permitiera que ambos jugadores se reintegraran al plantel, los dos futbolistas no fueron contemplados para el viaje a Puebla, por lo que corren el riesgo de no ser considerados para jugar tras la fiesta que organizaron en Toluca.