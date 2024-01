El flamante atacante de las Chivas de Guadalajara, Cade Cowell llegó hace unos días a la plantilla y no pasó ni una semana para que debutará en el Torneo Clausura 2024 en el partido donde cayeron por la mínima diferencia contra los Tigres de la UANL el domingo pasado por la Fecha 2 del Torneo Clausura 2024.

En el Rebaño Sagrado saben que lo más importante por el momento es que el artillero logre adaptarse cuanto antes no solo a lo que pretende el timonel Fernando Gago, también a las costumbres y la dinámica del vestidor porque es una realidad que Cowell no tiene ningún pasado en México.

El futbolista nació en California, su padre es estadounidense y su madre mexicana, por tal motivo cuenta con el pasaporte nacional que le permite jugar con Chivas al ser considerado mexicano por la Constitución, pese a que no eligió jugar con el Tricolor, pues ya ha tenido actividad con el combinado de las barras y las estrellas.

Lo que hace Cowell para adaptarse a México y a Chivas

Uno de los aspectos que no puede quedar de lado en suelo azteca y en Guadalajara es la comida, pues hay una diversidad culinaria que conquista hasta al paladar más exigente, por tal motivo se la ha visto a Cowell probando los alimentos típicos de la Perla Tapatía, esto con la finalidad de ir adentrándose en uno de los aspectos que representa pertenecer a la escuadra más importante del país.

Chivas no ha logrado ganar en lo que va de la campaña. Foto/ Imago7/Andrea Jiménez

“Resulta que el delantero se ha dejado ver por famosos restaurantes de la Ciudad acompañado por su familia para degustar la rica gastronomía tapatía. Me platican que Cowell con su look rubio no pasa desapercibido y cuando los aficionados se le acercan para las fotografías, el nuevo jugador de Chivas los atiende con una sonrisa, a pesar de que no habla muy bien el español, eso es en algo que su misma familia y amigos le están ayudando”, fue parte de lo que explicó la columna Sancadilla de grupo Reforma.

La actuación de Cowell ante Tigres, ilusiona

Cade Cowell ingresó en la segunda mitad del encuentro entre el Rebaño y los felinos. Se le vio muy participativo desde que tocó el balón, incluso tuvo un par de opciones claras para marcar gol, pero las falló. Entró como centro delantero, pero minutos después se colocó como extremo por izquierda, lo que le permitió desarrollar todavía mejor sus fortalezas, poniéndole un pase de gol que también erró Roberto Alvarado.