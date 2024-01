Las Chivas de Guadalajara han trabajado a lo largo de la semana en busca de detener la poderosa ofensiva de los Tigres de la UANL en un partido muy complicado correspondiente a la Jornada 2 dentro del Torneo Clausura 2024 que se celebra en la cancha del Estadio Universitario.

El entrenador del Rebaño Sagrado, Fernando Gago sigue analizando a sus jugadores para poder conformar una alineación estelar que arroje el resultado esperado, pues contra Santos Laguna no pudo obtener los tres puntos y apenas alcanzaron a empatar de último minuto con los de Torreón.

Una de las novedades es Cade Cowell, quien ya podrá ser considerado por el argentino en caso de que lo requiera, al haber recibido su registro en la Liga MX. Mientras que el caso de Javier Chicharito Hernández sigue en el aire porque no se ha hecho oficial su contratación con las Chivas.

Los clubes rechazan a Miguel Jiménez

La mala noticia para Miguel Jiménez es que la dirigencia de Chivas no ha logrado encontrarle acomodo en algún otro club, pues no entra en planes ni de Fernando Hierro ni del cuerpo técnico comandado por Fernando Gago. Pero esto tiene una razón y es que de acuerdo a la columna Sancadilla de Grupo Reforma, la edad del Wacho es uno de los factores que no convencen a otras escuadras para ficharlo a sus 33 años.

El Wacho no entra en planes desde la Pretemporada. Foto: Imago7/ Agustín Reyes

Alineación de Guadalajara para visitar a Tigres

Fernando Gago tratará de mejorar lo hecho el sábado pasado en el debut dentro de la campaña contra Santos para lo cual apuntalará su alienación con algunas modificaciones como el ingreso de Alan Mozo. Chivas jugaría de la siguiente manera: Óscar Whalley; Antonio Briseño, Gilberto Orozco, Alan Mozo y Mateo Chávez; Fernando Beltrán, Erick Gutiérrez y Víctor Guzmán; Roberto Alvarado, Pável Pérez y José Juan Macías.

Amaury Vergara lanza advertencia en Chivas

El dueño de Guadalajara fue el único que salió perdiendo con las partidas de Alexis Vega y Cristian Calderón, ya que invirtió muchos millones de pesos en ambos y prácticamente se quedó con nada. Ante ello, tendrá tolerancia cero con cualquier jugador que vuelva a cometer indisciplinas: “Amaury Vergara y Fernando Hierro les envían ese recadito a los demás, ya que por buen jugador que sean, nadie está por encima del club”, fue algo de lo que publicó la columna Sancadilla.