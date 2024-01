El guardameta del Club Guadalajara, Miguel Jiménez no ha logrado encontrar acomodo en otro club desde que le informaron que no entraba en planes del cuerpo técnico Fernando Gago, por lo que el director deportivo Fernando Hierro sigue tratando de colocarlo, pero hay un problema que va mucho más allá de sus cualidades bajo los tres postes.

El Rebaño Sagrado tiene a sus elegidos en la portería para este semestre y entre Óscar Whalley y José Raúl Rangel se van a disputar la titularidad a menos que suceda algún imprevisto, por lo que el sábado anterior el Wacho no fue convocado para el partido contra Santos Laguna.

Por lo tanto desde la directiva de Chivas continúa buscándole un nuevo destino pero la realidad es que el poco interés que despertó hace unos días lejos de incrementarse se fue diluyendo con el paso de los días en un par de escuadras de la Liga MX.

La triste razón por la que los clubes no quiere al Wacho

Aunque Jiménez ha mostrado algunos errores en su paso por Guadalajara, esta no es la principal razón por la cual no ha encontrado nuevo equipo, pues se trata de su edad lo que ha complicado más de lo esperado que salga de la Perla Tapatía a sus 33 años.

Jiménez nunca logró consolidarse en el Rebaño. Foto: Imago7/ Juan Carlos Núñez Cubeyro.

“Como se los adelantaba, ya no estaba en planes el “Wacho” y no tiene cabida en el equipo, Gago ya de plano ni lo convocó y el chavo Eduardo García se quedará como tercer arquero. Lo malo con Jiménez no es solo sus deficiencias que mostró, sino que por su edad, a sus 33 años, los equipos se la piensan en adquirir un portero así. Así que ya saben, si hay algún valiente que quiera al “Wacho”, está en oferta”, fue parte de lo que publicó la columna Sancadilla de Grupo Reforma.

Wacho Jiménez recibió todo el apoyo de Paunovic

A pesar de que el guardameta siempre fue protegido por el entrenador serbio, nunca teminó por entrar en el gusto de la afición ni tampoco logró darle esa solvencia bajo los tres postes al equipo. Sobretodo en la Final contra Tigres donde cometió un grave error en el gol de Sebastián Córdova que significó el empate 2-2 en el juego de Vuelta.