José Manuel el Chepo de la Torre lleva prácticamente en la sangre el abolengo por la grandeza que su apellido le ha otorgado a las Chivas de Guadalajara a lo largo de su historia, pues su tío, el ingeniero Javier de la Torre fue el estratega del campeonísimo dejando una huella imborrable en la institución.

Pero el Chapo también ha escrito sus capítulos de gloria con letras de oro, ya que en el Apertura 2006 se encargó de levantar el título con el Rebaño Sagrado en aquella Final épica contra Toluca en la cancha del Estadio Nemesio Diez y viniendo de tras frente a unos Diablos Rojos que empezaron ganando con un gol de Bruno Marioni.

Más tarde Francisco Javier el Maza Rodríguez y Adolfo el Bofo Bautista le dieron a Chivas el decimoprimer campeonato de Liga causando una gran emoción en más de 40 millones de mexicanos que celebraron por mucho tiempo ese momento inolvidable. Más tarde el estratega dejó el banquillo para seguir su andar en otras escuadras.

Luego de su paso por el banquillo de la Selección Mexicana, José Manuel de la Torre no ha tenido muy buenos resultados, incluso regresó a Chivas en el 2014 para salvarlo del descenso y clasificar a la Liguilla con buen futbol, pero en el 2015 los resultados no lo acompañaron y fue despedido, lo mismo en Santos y Toluca, club al que hizo campeón, pero en su segunda etapa también salió por la puerta de atrás en el 2020.

José Manuel De la Torre explica por qué no ha vuelto a dirigir

En una entrevista con W Deportes, el Chepo fue sincero al hablar acerca de su labor como entrenador, pues desde hace más de tres años que no ha logrado regresar a las canchas no por falta de oportunidades, sino porque los proyectos no han sido los más atractivos para seguir con su carrera.

El Chepo fue campeón en el 2006 con los rojiblancos. Foto: Imago7/Juan Mejia

“Si he tenido acercamientos con algunos clubes, de hecho también fuera del país ha habido otros que también han estado dentro de la una o contendientes y se han decididos por otros (técnicos). Ess es cuestan de los directivos, por qué línea quieren ir, qué quieren hacer. Seguiremos esperando”, fue parte de lo que comentó el Chepo en la charla.

De la Torre afirma que el dinero no es un problema para trabajar como técnico

En este sentido, el también campeón con Chivas en 1987 como jugador, siendo el único que lo ha logrado en la historia como futbolista y estratega, reveló que el dinero nunca ha sido un problema: “A mí la cuestión económica no es prioridad, la prioridad siempre son los proyectos deportivos, cómo visualizan a sus equipos, a qué aspiran. Hay equipos que tienen un plantel limitado y quieren calificar y ser campeones”.