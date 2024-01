El fin de semana pasado arrancó el Torneo Clausura 2024 y las Chivas de Guadalajara debutaron ante Santos Laguna con un empate 1-1 correspondiente a la Jornada 1 en la cancha del Estadio Akron, donde la afición se volcó dentro del estadio para adquirir la nueva camiseta de los rojiblancos, pero con el número 14 y el nombre de Chicharito.

En este sentido, Olimpia Cabral, directora comercial, marketing y comunicación del Rebaño Sagrado reconoció que han sido días con alta expectativa de los seguidores por la posible llegada de Javier Hernández, quien por el momento no ha cerrado su fichaje, pero se espera que lo haga en los siguientes días.

“Nada será hasta que no sea oficial, No. Entonces, pues todo este tema de la información que ha estado circulando. Hay mucha especulación. Hay mucho de todo, pero pues ahí te das cuenta del poder de un jugador franquicia, no? Después del rum rum de la nota, a los treinta minutos vendimos este una gran cantidad de chivabonos”.

“Vendimos una gran cantidad de personalizados (jerseys) en el primer partido con el Chicharito, pero no ha llegado, no es nada oficial y ya la gente está en esta efervescencia con la emoción de su llegada. Entonces pues vamos a esperar qué nos dice el área deportiva. Y estaremos preparados para poder capitalizar este momento”, apuntó Cabral ante los medios de comunicación este martes 16 de enero.

Destaca Cabral la labor de Amaury en Chivas

Por otro lado, Cabral señaló en el tema deportivo se han dado buenos resultados gracias al trabajo conjunto del dueño Amaury Vergara y la directiva, lo cual ha hecho que también se sumen marcas importantes a Guadalajara como MG, quien este día obsequió algunos autos a jugadores de la plantilla.

Chicharito sigue con su rehabilitación en Miami. (Foto: Jorge Barajas/JAM MEDIA)

“Mira, la verdad es que sí. Ha habido mucho trabajo de Amaury Vergara y el Consejo nos han puesto una meta muy clara donde pues obviamente nuestros objetivos día a día es alcanzarlos, No? Entonces, seguramente el poder de la marca tan grande que tenemos con mucho de nuestro esfuerzo, trabajo, orden. Iremos sumando a más marcas y afortunadamente, hoy estamos en un buen lugar. Todavía falta mucho por hacer. Todavía queremos sumar a más marcas y tenemos un universo enorme para poder darle beneficio a todos nuestros aficionados. Así que vamos bien y falta todavía por hacer”, explicó la directora comercial, marketing y comunicación.

La afición de Chivas también se beneficia de los patrocinadores

Olimpia Cabral explicó que la suma de MG al Rebaño ha caído con el pie derecho por todo lo que genera no solo en cuanto el tema automovilístico: “Al final del día construimos juntos. No solamente es la entrega de autos, como bien decía Daniel, también nos ayudan a mejorar el ambiente en el estadio partido a partido. Ellos tienen activaciones donde hay ciertos beneficios que le entregan directamente a la afición, etc. Entonces se han sumado de una manera increíble. Es una gran marca. Estamos muy emocionados con todo lo que podemos hacer”.