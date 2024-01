En las Chivas de Guadalajara cuentan los días para que se hagan oficial la contratación de Javier Hernández como el fichaje bomba del mercado invernal, sin duda alguna, por mucho que otros medios quieran distraer la atención en otras escuadras que también repatriaron mexicanos.

En el Rebaño Sagrado solo es cuestión de tiempo para que se anuncie el fichaje y Chicharito regrese a la Perla Tapatía donde vivió grandes momentos con la camiseta rojiblanca sobretodo entre el 2009 y el 2010 cuando se marchó como campeón goleador y siendo uno de los emblemas del equipo.

Ahora con su regreso a suelo azteca no hay duda de que es la máxima contratación de los últimos 20 años en el futbol mexicano, pensando en que su gran carrera por clubes grandes de Europa como Manchester United y Real Madrid solamente se puede asemejar a lo que hizo Hugo Sánchez en su momento.

El aspecto negativo en Chivas por el fichaje de Chicharito

Ahora bien, tampoco queda de lado una situación que se puede considerar como el aspecto negativo del fichaje estelar de Guadalajara para el resto del Torneo Clausura 2024 y es que muy pocos jugadores nuevos han surgido de la cantera rojiblanca para ponerlos a la altura de Chicharito, es decir, lejos están las canteras nacionales de ver el surgimiento de una nueva joya.

Chicharito llegará la siguiente semana a Chivas. Foto: Imago7/Alejandra Suárez

“Será interesante lo que le puedan aprender los jóvenes pateabalones tanto de “Chicha” como del “Principito”, quienes tuvieron carreras ejemplares, peeeeero también es otra llamada de atención para todos los clubes para que produzcan nuevos talentos. Ir por jugadores de arriba de 35 años no solo para que hagan esa función, sino para esperar que solucionen los fracasos del equipo, definitivamente no es el camino. La baraja de futbolistas mexicanos de calidad cada vez es más reducido. Ya lo ha padecido y lo sigue padeciendo la Selección Nacional y no se diga las Chivas que han tenido que explorar otros mercados como el gabacho o el español”, fue parte de lo que publicó la columna Sancadilla.

Se espera que Chicharito llegue a Chivas la siguiente semana

Por su parte, la dirigencia del Rebaño busca cerrar cuanto antes el fichaje para tener al mexicano en entre sus filas y que se ponga a las órdenes del estratega Fernando Gago, quien recientemente conoció a Cade Cowell y se desconoce sí lo tendrán disponible para visitar a los Tigres de la UANL.