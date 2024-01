La diferencia entre Veljko Paunovic y Fernando Gago en Chivas que no resultó ante Santos

En las Chivas de Guadalajara hay opiniones divididas con el funcionamiento del equipo rojiblanco de la mano de Fernando Gago en su primer partido del Torneo Clausura 2024 con un empate agónico frente a Santos Laguna 1-1 en el duelo correspondiente a la Jornada 1 que se celebró en la cancha del Estadio Akron.

En el Rebaño Sagrado no todo fue como se esperaba, debido a que no pudieron canalizar sus opciones de gol frente al arco de los laguneros luego de dominar el partido, aunque con poca claridad de tres cuartos de cancha hacia el frente, sin embargo no todos quedaron conformes con el trabajo, por el momento, del estratega argentino.

Al final del duelo, Gago aseguró que le había gustado el funcionamiento de Chivas porque de principio a fin fueron al ataque con la intención de abrir el marcador, pero también reconoció que en gol de los de Torreón cometieron un par de errores conceptuales básicos en el trabajo defensivo.

“Tuvimos cuatro o cinco situaciones claras y convirtieron ellos. Pero no hay que cambiar las formas y jugar así. El equipo se siente cómodo y va a tener buenos resultados. Quiero ganar y queremos tratar de competir hasta el final en el campeonato. Lo importante es que el equipo se sobrepuso. Tuvo la entereza de además del cansancio, de seguir pensando, seguir buscando situaciones de gol y tener dos oportunidades de gol”, fue parte de lo que explicó Gago.

Las diferencias entre Paunovic y Gago en Chivas

Una de las principles virtudes con las que Guadalajara buscó manejar el duelo ante Santos fue con el control del balón y posesiones del mismo mucho más largas, una de las cosas que no le preocupaba mucho a Paunovic, quien prefería jugar más frontal con trazos más largos y un futbol vertical para tratar de hacerle daño a los rivales.

Gago no pudo debutar con tres puntos con los rojiblancos. Foto/ Imago7/Sandra Bautista

Gago quiere que los futbolistas de Chivas toquen el balón por todas las zonas de la cancha, sin importar que pasen mucho tiempo con el esférico en los pies y a la hora de pisar los tres cuartos de cancha ser más desequilibrantes, tal y como por momentos lo hizo Pavel Pérez, quien se convirtió en el hombre más punzante por la banda izquierda y curiosamente, uno de los jugadores más olvidados por Paunovic.

Segunda prueba de fuego para Gago

Será el siguiente fin de semana cuando el Rebaño sostenga su segundo partido del Clausura 2024 en una de las visitas más complicadas de la campaña cuando se mida a los Tigres de la UANL en la cancha del Volcán. Un duelo que será de máxima exigencia para el entrenador Fernando Gago.