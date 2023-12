Las Chivas de Guadalajara suman un par de semanas trabajando con Fernando Gago en el banquillo y aunque es muy poco tiempo para pensar en cómo jugarán en el Torneo Clausura 2024, el estratega tiene muy claro lo que le gusta y sus aspiraciones, al menos en el estilo de juego, inspirado en lo que vivió junto a Luis Enrique en La Roma.

El timonel del Rebaño Sagrado no ocultó su deseo de poner en práctica todo lo que aprendió con el entrenador español, quien también se hizo cargo del Barcelona y de la Selección Española, haciendo de sus equipos un espectáculo que arrojó buenos resultados, lo cual no pasó desapercibido en el entrenador argentino.

Gago se ha mantenido con perfil bajo desde que asumió las riendas de Chivas debido a que suspendió el partido amistosoque se había agendado para este sábado 30 de diciembre contra los Leones Negros de la Liga de Expansión tras el poco tiempo que tiene conociendo a sus jugadores.

Sin embargo, se dio a conocer que los duelos de preparación iniciarán a partir del 4 de enero cuando se midan a La Paz en el Estadio Akron y el 6 del mismo mes para medirse a Celaya en las instalaciones de Verde Valle, los cuales serán sus únicos exámenes antes de debutar en la temporada el 13 de enero cuando reciban a Santos Laguna.

Fernando Gago se inspira en Luis Enrique

“De la forma que más a gusto me sentí jugando fueron dos entrenadores, Luis Enrique y Gabriel Heinze, me marcaron a mí y me marcaron el estilo de lo que uno pretende en el entrenamiento diario. Estar en una institución tan grande con el respeto que eso merece y por la forma que tengo de trabajar, de manejarme siempre en el futbol, lo entiendo. He jugado en equipos grandes, he dirigido en equipos grandes, también la responsabilidad la entiendo y la llevo de esa forma”, comentó el argentino a TUDN hace unos días.

Gago debutará ante Santos Laguna en el Clausura 2024. Foto: Imago7

Cabe recordar que Gago fue cedido a préstamo a La Roma en el 2012 donde se encontró con Luis Enrique. Las críticas fueron positivas para el mediocampista argentino, quien se convirtió en titular y mostró sus grandes cualidades, pero la escuadra italiana no hizo válida la opción de compra y volvió a los Merengues un año más tarde.

José Castillo se ilusiona en su llegada a Chivas

El nuevo defensor del Rebaño no pudo ocultar su felicidad por integrarse al equipo más importante del futbol mexicano: “Estoy ilusionado por todas las grandes cosas que pueden venir y obviamente, contento de poder finalmente estar en las instalaciones de Verde Valle. La calidez de la gente es increíble, desde un inicio uno puede comprobar la grandeza de esta institución reflejada en la gente”.