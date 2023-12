¿Vuelve a Chivas?: El futuro del Chicote Calderón no está arreglado con Necaxa ara 2024

Para las Chivas de Guadalajara no contar con un elemento como Cristian Calderón supuso la solución de un problema importante al que se han enfrentado en los años recientes, ya que las indisciplinas del defensor no sucedieron una vez y por ello decidieron no renovarle contrato.

Luego de la salida del entrenador Veljko Paunovic no hubo muchas opciones para que el Chicote siguiera en el Rebaño Sagrado, pues el serbio lo utilizó como titular, aún cuando cometió una grave falta al reglamento interno antes de la Jornada 10 cuando visitaron al Toluca en el Estadio Nemesio Diez.

Ante ello, solamente hubo una reunión con Calderón y su representante para intentar renovarle su contrato que expiraba el 31 de diciembre del 2023, no obstante el jugador no aceptó las condiciones que le propuso Fernando Hierro y se fue gratis a buscar un nuevo destino que tal parecía era Necaxa.

En Chivas no insistieron en que se quedara el Chicote porque tienen en la cantera rojiblanca a varios elementos que pueden cumplir con esa función como es el caso de Mateo Chávez, hijo del Tilón, quien fue campeón en el Verano de 1997 bajo el mando de Ricardo el Tuca Ferretti.

¿Chicote puede volver a Chivas? Se cae fichaje con Necaxa

Aunque el Chicote Calderón tenía una avanzada negociación con los Rayos del Necaxa, aún no se ha cerrado porque tiene otras opciones para cambiar de aires, por lo cual su posible regreso a Guadalajara está totalmente descartado debido a que hace unos días lo despidieron de manera oficial y pública en redes sociales.

Chicote llegó a Chivas en el 2019. Foto: Imago7/ Eloisa Sánchez

“Aunque Necaxa se encuentra adelantado en las negociaciones por el Chicote Calderón, los Rayos no han podido cerrar el tema. Al haber quedado libre, Calderón se convierte en un elemento atractivo para algunos clubes, ya que solamente hay que arreglar el salario y no hay que pagar nada al equipo anterior donde estuvo el jugador”, fue parte de lo que publicó el periodista David Medrano en el diario Récord.

Fernando Gago suspende amistoso contra Leones Negros

El entrenador del Rebaño no aceptó jugar el encuentro de preparación que tenían pactado este sábado 30 de diciembre en Verde Valle contra los Leones Negros de la UdeG, esto porque considera que no conoce lo suficiente a la plantilla como para disputar un primer partido. Se desconoce si la siguiente semana se jugarán los encuentros contra La Paz y Necaxa que ya estaban agendados.