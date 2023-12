Las Chivas de Guadalajara han dado un cambio en el timón de cara al Torneo Clausura 2024 con la salida de Veljko Paunović y el arribo de Fernando Gago en medio de un mar de dudas que no colocan al argentino en el mejor lugar ni con la confianza suficiente para cumplir con las expectativas que tanto le urgen a los rojiblancos.

Paunovic disputó la Gran Final del Clausura 2023 envuelto en un equipo que dejó una garra que no se le veía desde que estaba Matías Almeyda, por lo cual su proyecto parecía tener las bases suficientes, aparentemente, para el éxito en el Apertura 2023, sin embargo la situación se fue saliendo de control al grado de que quedó fuera del Rebaño Sagrado.

Desde inoportunas lesiones hasta indisciplinas, el serbio tuvo que lidiar con un entorno complicado que fue detonando el vestidor de las Chivas, incluso Alexis Vega, Cristian Calderón y Raúl Martínez fueron separados por una grave falta al reglamento y todo apunta que eso fue la clave de la triste partida del entrenador europeo.

Cuando parecía que Paunovic apuntalaría a su escuadra para el Clausura 2024, vinieron las dudas y se generaron algunas tensiones con el director deportivo, Fernando Hierro, quien optó por darle las gracias para dar paso a Fernando Gago, un joven timonel que tiene un enorme gusto por la disciplina y el trabajo con jóvenes, lo cual sobra en la escuadra tapatía.

La última vez que Chivas tuvo a un técnico tan joven

La apuesta por Gago no deja de ser arriesgada por el poco tiempo que tiene como entrenador de un primer equipo, pues únicamente ha asumido las riendas de dos escuadras previamente: Aldosivi y Racing de Avellaneda en Argentina, a ambos los dirigió entre el 2021 y el 2023. El punto a su favor es que los dos equipos mostraron una cara distinta cuando estuvo en la banca, pero al final sus proyectos tampoco duraron tanto.

Leaño solo estuvo en Chivas menos de un año. Foto: Imago7/Alejandra Suárez

En Chivas la ocasión más reciente en que alguien tan joven estuvo como entrenador se dio en el 2021 con Marcelo Leaño, quien a sus 35 años asumió el cargo y la realidad es que solo en algunos juegos pudieron mostrar cierta mejoría en comparación con lo que venían haciendo bajo el mando de Víctor Manuel Vucetich. Entre la inexperiencia y sus conceptos “rimbombantes” Guadalajara se quedó muy cerca de la eliminación en el Clausura 2022 hasta que llegó Ricardo Cadena para meterlos a Repechaje.

Gago tiene una misión muy complicada en el Rebaño

La diferencia entre Leaño y Gago es que el argentino tiene una experiencia como futbolista muy importante tanto en clubes como el Real Madrid y Boca Juniors, mientras que el mexicano nunca pudo jugar de manera profesional. No obstante, Marcelo es una persona muy bien preparada académicamente, ya que no solo es entrenador, también tiene estudios de licenciatura, es heredero de una familia de empresarios y ofrece conferencias, por lo que tiene todas las bases para incursionar no solo en el futbol. De cualquier manera su paso por los rojiblancos se recuerda como un rotundo fracaso y solamente era dos años más joven de lo que hoy es el sudamericano cuando llegó al Rebaño.