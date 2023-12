El entrenador de las Chivas de Guadalajara, Fernando Gago fue presentado la tarde del miércoles donde tocó diversos temas específicos en cuanto al futuro del equipo y lo que tiene en mente en sus primeros días de trabajo, luego de que este jueves los futbolistas volvieron de vacaciones para realizar los exámenes médicos.

En este sentido, los medios de comunicación no dejaron pasar varias preguntas que son de interés general de la afición del Rebaño Sagrado, pues es una realidad que la presión ha iniciado para el timonel argentino, quien no se comprometió a nada, pero sí a demostrar toda su capacidad como técnico para conseguir los objetivos de la institución en el Clausura 2024.

Uno de los temas centrales fue el de la disciplina que se manejará en el futuro inmediato de Chivas, indicando que su objetivo es establecer reglas muy claras con todos los futbolistas para que no haya dudas en el transcurso de la campaña, aunque no quiso caer en polémicas con nombres en específico.

“Lo tengo más o menos planeado estamos en esas conversaciones lógicas de terminar el armado, pero es una buena sensación de verlos entrenar en campo. Me baso mucho en la relación, en los entrenamientos de ver cómo responde el futbolista y acá hay algo muy claro, acá la disciplina, el convencimiento y el entrenar creo que son los tres conceptos claros de inicio para que sea un equipo intenso”, fue parte de lo que comentó Gago en la rueda de prensa.

¿Qué dijo Gago sobre Alexis Vega y Chicote Calderón?

Al respecto, Fernando Gago fue cuestionado sobre su postura con Alexis Vega y Cristian el Chicote Calderón, dos de los jugadores involucrados en una grave indisciplina que cometieron el torneo pasado junto al juvenil Raúl Martínez y que les costó ser separados del equipo durante dos semanas, pero el flamante entrenador marcó un límite, al menos por el momento.

Vega y Chicote se deben ganar su lugar con Gago. Foto: Imago7/ Etzel Espinosa

“Hablar individualmente no corresponde en este momento, lo haré cuando hablé primero con el grupo, cuando empiece a trabajar. Creo que no corresponde y sería una falta de respeto para cualquier futbolista (hablar antes de conocer al grupo) pero sí obviamente se han dicho muchas cosas, algunas son ciertas y otras no (sobre su trabajo con la disciplina), y en toda situación de trabajo va a haber una línea de que se va a mantener todo el tiempo. Individualmente no voy a hablar de nadie”, explicó Gago.

Gago advierte sobre el control de peso en jugadores de Chivas

Lo que se venía especulado hace unos días es toda una realidad, ya que se llevarán controles de peso con todos los futbolistas del Rebaño como otra medida disciplinaria para mantenerse en buenas condiciones durante toda la campaña: “Exige a los jugadores ser profesionales, tanto así que cada lunes en la mañana el cuerpo médico de Chivas tendrá que pesar y medir a todos los futbolistas y aquel que exceda el peso no va a formar parte del equipo durante esa semana”.