Como cada mercado de pases, para las Chivas de Guadalajara se empieza a complicar el panorama ante la necesidad de refuerzos con calidad comprobada, ya que en muchas ocasiones las cantidades que solicitan los demás equipos son elevadas cuando los rojiblancos preguntan por algún jugador mexicano.

Y tal parece que es lo que está sucediendo con un futbolista que desde hace semanas tenían en el radar desde el Rebaño Sagrado, pero la negociación no ha llegado a feliz destino. Se trata del goleador Guillermo Martínez de Puebla, quien se ha desempeñado como el mejor atacante del 2023 al marcar 17 goles con los camoteros entre los torneos Clausura y Apertura.

Esto llamó la atención no solo de las Chivas, también de escuadras como Cruz Azul y los Pumas de la UNAM que ahora tal parece que llevan ventaja para fichar al espigado delantero que ya tuvo un paso por la Perla Tapatía en el 2017, pero en aquel momento Matías Almeyda no lo consideró para darle una oportunidad y se fue a Pachuca.

No obstante, ante la necesidad de un goleador, Fernando Hierro tuvo un primer acercamiento con La Franja para sondear lo que pedían por Memote y aunque no llegaron a un acuerdo se esperaba que hubiera una nueva propuesta, no obstate hoy el atacante está más cerca de viajar a la capital del país.

Lo que Chivas ofreció por Memote nunca convenció a Puebla

De acuerdo al periodista Hector Huerta en ESPN RadioFórmula, Guadalajara hizo un primer ofrecimiento por Guillermo Martínez que fue de 2.5 millones de dólares y un jugador, pero la realidad es que los camoteros no aceptaron la transacción porque tienen la intención de obtener únicamente dinero y no la incorporación de algún futbolista.

Martínez tiene un pie en los Pumas de la UNAM. Foto: Especial

Es por ello que Fernando Hierro decidió retirar la oferta y analizar si había la posibilidad de ampliar la cantidad de dinero por Memote, pero hasta el momento eso no ha sucedido y los Pumas de la UNAM entraron en la puja con muchas posibilidades de quedarse con el atacante mexicano, según reportes del periodista César Luis Merlo.

Los refuerzos de Chivas para el Clausura 2024

Este jueves volvieron de las vacaciones los jugadores del Rebaño y tal parece que en breve harán su presentación los nuevos futbolistas para el Clausura 2024 como lo son José Castillo procedente de Pachuca y Brandon Téllez del Galaxy de Los Ángeles, así como Ángel Zaldívar que regresa después de su paso por Atlético de San Luis y Santiago Ormeño que también volverá.