Desde hace varios días se dio a conocer que Fernando Hierro verdaderamente tiene en mente la contratación de Javier Chicharito Hernández para el Club Guadalajara en el Torneo Clausura 2024 como el fichaje bomba que caería con el pie derecho para una afición que se siente defraudada, luego del reciente campeonato conseguido por el América.

El Rebaño Sagrado sigue expectante de lo que se pueda mover para su beneficio en el mercado invernal y ya no es ningún secreto que han tratado de convencer a Chicharito de que se una a las filas rojiblancas, una vez más, en la parte final de su carrera, a lo cual el mismo artillero confesó que nunca ha estado cerrado.

En este sentido, el panorama parece mejor imposible en este momento debido a que Galaxy de Los Ángeles decidió no renovarle contrato al mexicano y por ello llegaría libre a Chivas, una de las fuertes razones que motivó a la directiva encabezada por Amaury Vergara y Fernando Hierro para lanzarle un ofrecimiento.

Sin embargo, es un hecho que no le faltarán propuestas a Chicharito, quien a pesar de ser oriundo de la Perla Tapatía debe resolver situaciones familiares para tomar una decisión definitiva, lo cual parece que es exactamente lo que ocurre en este momento donde se especula con una gran posibilidad de que se vista de rojiblanco.

Chivas llega a un acuerdo salarial con Chicharito

En información que reportó el periodista Jesús Hernández, Guadalajara tiene un acuerdo con Chicharito en cuanto a lo que podría percibir de sueldo, esto ayudado por los principales patrocinadores del equipo como lo son la marca de autos MG y la de ropa deportiva Puma.

Chicharito se fue de Chivas en el 2010.. Foto: Imago7/ Ismael Arroyo

“Cuestión de sueldo Chicahrito y Chivas ya están arreglados. La fábrica de carros, MG y Puma están apoyando para el suelo de Chicharito. El tema con Chicharito no es el salario porque hay que recordar que llegaría gratis, llegaría libre. El problema es que Chicharito no solo tiene ofertas de Chivas, tiene cuatro ofertas más. Chicharito dice,’espérenme, tengo otras ofertas’. Chivas ya le llegó a un precio a Chicharito, pero hay otras ofertas y no ha resuelto eso”, fue parte de lo que comentó el comunicador.

Guillermo Martínez es el otro delantero que seduce a Chivas

Por otro lado, uno de los mejores goleadores del 2023 en el futbol mexicano también ha estado en la órbita del Rebaño y se trata de Guillermo Martínez, el artillero de Puebla que marcó 17 anotaciones a lo largo de todo el año y que incluso ya le valió para ser llamado al Tricolor donde anotó un gol ante Colombia el fin de semana pasado. Chivas lanzó una oferta a Puebla por sus servicios, pero la rechazaron a la espera de que suban esos dos millones de dólares.