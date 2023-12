Jugador despreciado por Chivas jugará las Semifinales del AP23 y no es el Chino Huerta

En las Chivas de Guadalajara el proyecto de Veljko Paunović empezó con el pie derecho no solo por los resultados que se fueron arrojando en la campaña donde inició su labor junto con el director deportivo, Fernando Hierro, también porque echó mano de piezas claves que hacían pensar en que nada rompería esa sinergía que se logró con pocos meses en el cargo.

Pero con el paso de los partidos y ahora en su segunda temporada, la situación ha cambiado de manera radical para el Rebaño Sagrado, pues si bien es cierto que volvieron a clasificar por segunda ocasión a la Liguilla de manera directa, dejaron una imagen muy pobre con respecto al pasado reciente, pues de llegar a la Gran Final que perdieron con los Tigres de la UANL, ahora quedaron fuera en Cuartos de Final.

Pero no solo la derrota contra los Pumas de la UNAM es lo que deja mal parado a Paunovic y a su proyecto, las formas son lo que más llama la atención porque una vez más se puso en evidencia la serie de carencias que tuvieron a lo largo del torneo regular, porque fueron goleados y ni las manos metieron en el partido de Vuelta de Cuartos de Final en CU.

Al respecto, varios de los jugadores que en el pasado fueron la mano derecha del serbio, quedaron borrados por completo, pues Víctor Guzmán ni siquiera vio minutos en la Liguilla y Gilberto Sepúlveda, de ser uno de los inamovibles en la zaga central, tampoco jugó para dar lugar a Antonio Briseño, quien fue luz y sombra al igual que la mayoría de los futbolistas rojiblancos en los duelos contra los felinos.

Ángel Zaldívar fue despreciado por Chivas y jugará Semifinales

El Chelo fue cedido al Atlético de San Luis en enero pasado y su llegada a la escuadra potosina se dio en medio de pocas expectativas, pues su paso por Guadalajara nunca ha sido como se esperaba al ser uno de los canteranos con mayor proyección, por lo cual ha sido prestado a Monterrey y también a Puebla, pero siempre regresa a los rojiblancos para buscar una nueva oportunidad.

Zaldívar solo ha marcado tres goles en lo que va del 2023 con San Luis. (Foto: Cesar Gomez/JAM MEDIA)

Ahora Zaldívar está en la antesala de la Gran Final y aunque no es uno de los delanteros titulares, puede ser un buen revulsivo cuando así lo considere el entrenador Gustavo Leal. En el Apertura 2023 el ingeniero ha marcado dos anotaciones, pero solamente ha jugado 235 minutos repartidos en 10 partidos. Mientras que en el Clausura 2023 actuó en15 encuentros, pero solo pudo marcar una anotación en 704 minutos.

Hiram Mier es el primer jugador que se va de Chivas

El zaguero de los rojiblancos no logró consolidarse en el proyecto de Veljko Paunović y Fernando Hierro, por lo cual fue el primer futbolista que se despidió de los jugadores, staff y gente que trabaja en Verde Valle desde el lunes pasado, con la intención de seguir su carrera en otro equipo. El futbolista de 33 años prácticamente no jugó en todo año, pues apenas sumo unos cuantos minutos entre el Clausura y el Apertura.