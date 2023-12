Nadie puede confirmar si Veljko Paunović seguirá como entrenador del Club Guadalajara para el Torneo Apertura 2023, lo que si queda muy claro es que hay algo que se rompió entre el estratega y el capitán Víctor Guzmán, quien se quedó muy corto en las expectativas del timonel o al menos eso es lo que dejó entrever al no utilizarlo en la serie de Cuartos de Final contra los Pumas de la UNAM.

El entrenador del Rebaño Sagrado no quiso echar mano de la amplia experiencia del Pocho, quien ya fue campeón en el futbol mexicano con Pachuca y el torneo pasado se consagró como la clave para llegar hasta la Gran Final, estableciendo que existe un distanciamiento entre el futbolista y el serbio, pues prefirió darle minutos a José Juan Macías a pesar de que tenía casi un año y medio sin jugar.

En sentido, Paunovic lanzó unas declaraciones que llamaron la atención al final del duelo, empezado por un discurso un tanto derrotista al asegurar que la eliminatoria no la perdieron la noche del domingo, sino desde el jueves pasado cuando no pudieron llevarse una ventaja más grande que la mínima diferencia con el gol de Fernando Beltrán, como si estuviera seguro de que no llegarían a la siguiente fase.

El extraño discurso de Paunivic que solo el Pocho Guzmán entendería

Casi al final de la conferencia de prensa que se dio en las instalaciones de Ciudad Universitaria, Paunovic lanzó unas palabras que no muchos terminaron por entender, porque parecía que se dirigía a alguien en especial, pero al mismo tiempo afirmó que tiene toda el hambre de ganar cosas importantes en Guadalajara, aunque no todos piensen lo mismo.

Pocho no jugó un solo minuto contra los Pumas de la UNAM. Foto: Imago7

“Me sobra (sic), sinceramente el ímpetu, lo que dije el primer día en que llegue aquí, yo tengo unas ganas tremendas de ganar y nunca me voy a rendir ante nadie y el que está conmigo, está conmigo, hasta el día en que estoy”, fue parte de lo que comentó el técnico europeo.

Chivas se va de vacaciones y vuelve en un par de semanas

Luego de quedar fuera de la Liguilla los futbolistas del Rebaño se dieron cita este lunes en las instalaciones de Verde Valle para recibir indicaciones y tomar un periodo de vacaciones antes de regresar a los entrenamientos el 21 de diciembre para preparar la siguiente temporada que arrancará el 12 de enero. Algunos elementos como Hiram Mier no seguirán en la institución y en breve se darán a conocer las demás bajas.