Las Chivas de Guadalajara requieren de fortalecer su plantilla para la siguiente temporada aunque haciendo un buen papel en la Liguilla del Torneo Apertura 2023, pero es una realidad que tampoco están desesperados por fichar al primer futbolista que se les ponga enfrente como mucha versiones han querido notificar acerca el tema.

El único jugador que verdaderamente le ha interesado a la dirigencia del Rebaño Sagrado es Javier Hernández, pues su imagen como uno de los elementos mexicanos más importantes en la última década lo colocan naturalmente en la órbita del equipo que lo vio nacer como profesional en el 2006 y que le dio toda las facilidades para irse a Europa.

Fue en el 2010 cuando el presidente de las Chivas, Jorge Vergara realizó una de las negociaciones más importantes en la historia del futbol mexicano consumando la transferencia al Manchester United, en aquel entonces dirigido por el mejor entrenador de la historia, Alexia Ferguson, quien recibió al delantero azteca con los brazos abiertos.

Una vez que se informó que Chicharito no seguirá en el Galaxy de Los Ángeles para la siguiente campaña, fue el periodista Hector Huerta quien reveló que Fernando Hierro ha buscado negociar la llegada de Hernández Balcázar a la Perla Tapatía con todo y que el propio jugador hace unos días publicó en su cuenta de Instagram que no tiene un acuerdo con ningún club.

¿De dónde surgió el interés de Chivas por Marcel Ruiz?

Antes de que se rumorara que Chicharito podría ser el fichaje bomba de Guadalajara en el Clausura 2024, fue el nombre de Marcel Ruiz el que empezó a sonar con fuerza como un candidato para vestirse de rojiblanco, sin embargo nunca ha habido interés y mucho menos aparentes negociaciones con Toluca por los servicios del volante ofensivo.

Marcel Ruiz marcó tres goles con Toluca en la campaña. Foto: Imago7

“Otro rumor que se regó como pólvora fue la supuesta negociación de Chivas con Toluca por hacerse de Marcel Ruiz, situación que tampoco está en la mesa. No existe. Me cuenta mi oreja endiablada que los Choriceros tienen dos opciones para el juvenil: que se mantenga como pilar de la reconstrucción escarlata o que salga a un solo destino: Europa. Es decir, no están dispuestos a negociarlo a un club mexicano, sólo al Viejo Continente”, fue parte de lo que publicó el Francotirador del diario Récord.

Los jugadores que se van de Chivas para el 2024

El primero que no tiene seguro su lugar en el Rebaño para el siguiente año es el técnico Veljko Paunović, quien no ha querido renovar su contrato, pero los futbolistas que ya no entran en planes son: Hiram Mier, Daniel Ríos, Alexis Vega, Cristian Calderón y Jesús Sánchez, por lo que se requieren caras nuevas para refrescar el vestidor.