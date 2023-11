Las versiones de que Marcel Ruiz está en la mira de Chivas de Guadalajara como uno de sus fichajes estelares para el Torneo Clausura 2024 no ha sido confirmada, pero tampoco se puede descartar porque un futbolista que brille en la Liga MX de inmediato entra en la lista de candidatos para reforzar al único equipo que juega con mexicanos.

En este sentido, a media semana dos posturas diferentes circularon en la prensa nacional. El interés que tiene Fernando Hierro por negociar con Toluca por los servicios de Ruiz para la siguiente campaña, ya sea pagando lo que solicita Toluca o en un posible intercambio por alguno de los futbolistas que fungirán como monedas de cambio en el mercado invernal, caso concreto: Alexis Vega.

No obstante, otra información indicó que Chivas no tiene el menor interés en contratar al futbolista de los mexiquenses y que no han habido acercamientos por parte de los altos mandos del conjunto rojiblanco que está cerca de jugar los Cuartos de Final enfrentando a los Pumas de la UNAM a partir de la siguiente semana.

“Contrario a lo que algunos rumores apuntan, Marcel Ruiz, mediocampista mexicano del Toluca, se encuentra lejos de la órbita de Chivas. El conjunto rojiblanco no ha iniciado pláticas con la dirigencia escarlata con la intención de hacerse de los servicios de Ruiz“, fue parte de lo que publicó Récord.

Lo primero que debe hacer Chivas antes de pensar en Marcel Ruiz

Lo que queda muy claro en Guadalajara es que antes hay muchos aspectos que deben quedar claros cuando concluya su participación en la Liguilla de esta temporada, como los elementos que ya no entran en planes y lo más importante, ¿qué sucederá con la continuidad del técnico Veljko Paunović?, quien tampoco ha querido renovar su contrato para el 2024.

Paunovic no tiene su lugar seguro en Chivas. Foto: Imago7/ Juan Carlos Núñez Cubeyro.

“¿Marcel interesa? Claro, de por sí las posibilidades de Chivas para reforzarse son escasas en el mercado nacional para no tener bien analizado al mediocampista, pero todavía falta muuucho para meterse en las negociaciones. De entrada, Chivas tendría que definir a sus bajas, en las que parecen ya apuntados tanto el “Chicote” Calderón como Alexis Vega, quien podría ser moneda de cambio”, fue parte de lo que publicó la columna Sancadilla de Grupo Reforma.

¿Dónde jugaría Marcel Ruiz en Chivas?

Otro de los problemas a los que se enfrenará el Rebaño con Ruiz en su esquema táctico es saber en qué posición lo podría y quién sería el jugador que perdería su lugar. Ya que Marcel Ruiz juega como volante ofensivo, posición que de momento no tiene Paunovic, pues prefiere jugar con interiores como Víctor Guzmán, Fernando Beltrán o Erick Gutiérrez, mientras que a la ofensiva utiliza extremos por los costados como son Roberto Alvarado, Yael Padilla e Isaac Brizuela. ¿Cuál sería el lugar del volante mexicano?