La decisión que hace tiempo tenía muy clara la directiva de las Chivas de Guadalajara ahora es difícil de confirmarla, ya que la continuidad de Cristian Calderón pendía de un hilo luego de que se diera a conocer la indisciplina que cometió junto con Alexis Vega y Raúl Martínez.

Sin embargo, con le paso de las semanas el entrenador del Rebaño Sagrado, Veljko Paunović parece que le ha depositado nuevamente la confianza al Chicote, no solo dentro del vestidor y a nivel personal, también dentro de la cancha donde lo utilizó como titular en los últimos tres duelos de la campaña regular.

Y la realidad es que el oriundo de Tepic, Nayarit tampoco lo ha hecho mal, pues las lesiones de Gilberto Orozco Chiquete y Alejandro Mayorga motivaron a que el serbio no tuviera más opción que poner nuevamente al lateral izquierdo dentro de su 11 estelar, a pesar de la serie de críticas que se han vertido sobre él por “haberlo perdonado”.

En este sentido, la salida de Calderón ya no luce como una certeza como lo deseaba el dueño Amaury Vergara, quien no quiso rescindirle el contrato para no pagarle los cuatro millones de pesos de salario que le restaban de octubre a diciembre y fue por ello que lo reintegraron a la plantilla.

La condición con la que se quedaría Chicote Calderón en Chivas

En este sentido, el contrato del Chicote expira el 31 de diciembre del 2023 y su salida se daría gratis a menos que Guadalajara ya lo tenga arreglado con otra escuadra, pues el reglamento de FIFA señala que cualquier jugador con seis meses de contrato puede negociar con el club que mejor le convenga, pero el defensor no tiene ningún otro equipo en la mira, aunque se especula que puede volver a Necaxa.

Calderón fue titular en los últimos duelos de la campaña regular. Foto: Imago7/ Etzel Espinosa

Por lo cual, si su representante y Fernando Hierro logran reunirse al final de la campaña y buscan un acuerdo, sería con una clara condición que se remite a su sueldo, pues el Chicote es de los mejores pagados en el equipo tapatío con alrededor de 18 millones de pesos anuales y para quedarse tendría que reducir sus pretensiones, algo que solamente puede decidir el futbolista.

No hay ningún defensor en la mira como refuerzo para el 2024

La urgencia principal del Rebaño en el mercado de pases es un centro delantero que logre convertirse en ese hombre gol que necesitan o un portero, ya que tal parece que las cualidades de Miguel Jiménez ya no convencen del todo a Paunivic, mientras que el Tala Rangel sigue siendo muy joven y Óscar Whalley nunca ha sido del gusto del estratega. Pero en la zona defensiva no hay algún elemento que le llene el ojo a Fernando Hierro, por ello saben que desprenderse del Chicote podría ser una mala opción.