Muchas críticas se han vertido alrededor de lo que quiere implementar la Federación Mexicana de Futbol denominado “Fact-Checking”, que básicamente se remite a la información que tenga fuentes con nombres y apellidos, algo que en el periodismo no siempre es posible por cuidar a las o los informantes y en las Chivas de Guadalajara hay un buen ejemplo de lo que trata esta situación.

Con la llegada de Juan Carlos Rodríguez al Tricolor como alto comisionado, se ha buscado darle un vuelco no solo al tema comercial y deportivo (el cual no se ha logrado, por el momento), también a la relación con los medios de comunicación que en muchos casos son señalados de críticas voraces contra dirigentes y jugadores del Tricolor.

En este sentido, el organismo lanzó un comunicado para desmentir información de la revista Proceso donde asegura que se prepara una campaña para buscar aminorar las críticas contra el equipo nacional negando o invalidando información que no cuente con fuentes comprobables acerca del respectivo tema.

Ante ello, los comentarios se han desatado sobretodo para el nuevo encargado del área editorial de la Femexfut, Edgar Martínez, quien anteriormente estaba a cargo de la comunicación en las Chivas de Guadalajara y trabajó en Univisión como comentarista, empresa donde conoció a la Bomba Rodríguez y de ahí se dio la relación laboral que ahora los hizo coincidir en el Tri.

¿De verdad Alexis Vega y el Chicote cometieron una indisciplina?

Uno de los episodios más penosos que se han dado a conocer en semana recientes fue la indisciplina cometida por los jugadores de Guadalajara, Alexis Vega y el Chicote Calderón, pero ambos futbolistas nunca han reconocido haber faltado al reglamento interno del Rebaño, ni tampoco se han presentado las pruebas de que hayan organizado una reunión en el hotel de concentración de Toluca antes del duelo por la Fecha 10.

Vega no ha tenido un afortunado regreso con Chivas. Foto: Imago7/ Rafael Vadillo

“Qué te parece a la inversa: Chivas separó a Chicote y Vega sin mostrar pruebas, por un evento al que ambos futbolistas hasta hoy siguen asegurando por lo más sagrado que no lo hicieron, que es una injusticia y que sólo se manchó su nombre. No mostrarlas no quiere decir que no pasó”, fue parte de lo que publicó la columna Francotirador en el portal de Récord.

Chivas buscó rescindirles el contrato a los indisciplinados

La directiva encabezada por Amaury Vergara trató por todos los medios de desprenderse de Vega y Chicote, pero al enterarse de que tendría que pagar más 34 millones de pesos para rescindirles el contrato, prefirió mantenerlos en la plantilla con todo y que nunca se han presentado pruebas del mal comportamiento de sus jugadores: “Entonces, negar porque no se exhiben la pruebas es un pase ilimitado a desestimar todo aquello que se publique y que incomode a Doña Fede. Y no porque decidan negarlo no quiere decir que no pasó”, agregó el citado medio.