Para el Club Guadalajara es indispensable apuntalar su mejor cuadro para encarar la Liguilla del Torneo Apertura 2023, donde el objetivo es poder emular al menos lo que hicieron la campaña anterior cuando llegaron a la Gran Final frente a los Tigres de la UANL, pero no pudieron coronarse en el Estadio Akron.

El Rebaño Sagrado tuvo su único duelo de preparación la semana anterior cuando se midieron al Tapatío, pero perdieron de manera sorpresiva 3-2 con el equipo campeón de la Liga de Expansión que no pudo calificar a la Liguilla del presente certamen, por ello toda la semana únicamente han trabajo en Verde Valle.

El estratega de Chivas no se puede dar el lujo de tener “más accidentes” como los que él mismo catalogó en los partidos contra América y Tigres de la UANL donde terminó goleado 4-0 en el Estadio Akron, razón por la que está presionado porque sus jugadores tienen que recuperar su mejor nivel si quieren ser contendientes en la Fiesta Grande.

La condición para que Chicote se queda

El defensor de los rojiblancos no tiene claro su futuro y aunque la dirigencia parece que lo dejará salir gratis al final de la campaña, todavía hay alguna esperanza de que exista otra renovación, pero sí habrá algunas condiciones muy claras con respecto al pasado y sería que acepte reducir su sueldo que actualmente es de alrededor de 18 millones de pesos. El balón está en la cancha del Chicote Calderón.

Chicote tiene mucho pensar acerca de su futuro. Foto: Imago7/Sandra Bautista

El ganador en Chivas cuando se vaya Óscar Whalley

Una vez que se dio a conocer que Óscar Whalley pedirá a la dirigencia rojiblanca que le abran las puertas de salida al finalizar la campaña, el primer portero que será el beneficiado no es Miguel Jiménez ni el Tala Rangel, sino Eduardo el Dragón García, quien recibiría la oportunidad de subir al primer equipo para competir por el segundo puesto que actualmente ostenta José Raúl Rangel.

¿Guadalajara en verdad está interesado en Marcel Ruiz?

Las versiones de que Guadalajara ha buscando los servicios del volante ofensivo Marcel Ruiz van y vienen, pero la realidad es que desde los altos mandos no se descarta la posibilidad, aunque el primer paso es analizar las bajas y los que ya no entren en planes para el Clausura 2024 y a partir de ahí se podría definir quienes son los candidatos ideales para sumarse a una plantilla que tampoco tiene segura la continuidad del técnico, Veljko Paunović.

Marcel Ruiz es un candidato natural para Chivas. (Foto: Jaime Lopez/JAM MEDIA)

Chicharito se lanza contra el Tuca Ferretti

Javier Hernández no se quedó callado sobre las críticas de Ricardo Ferretti en Futbol Picante de ESPN, al señalar que no reconoce al Chicharito, sin embargo el goleador mexicano le respondió en un tono que parece sarcástico: “Querido ‘Tuca’, que bueno que ya no me ves como la misma persona de hace casi 8 años, que tuvimos la dicha y fortuna de trabajar juntos, que me dirigiste y jugamos varios partidos. Comentaste algo en el video que vi al final, que antes era más cabeza y ahora me dejó llevar por el corazón, tienes razón. Otra cosa. Recuerdo como te expresabas sobre la prensa y ahora eres parte de ella. ¿Ves?, los cambios son bonitos”.