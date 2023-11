Esta semana la Selección Nacional de México logró una sufrida victoria contra Honduras, por lo que logró clasificar al Final Four y a la Copa América 2024. Por otro lado, la polémica no solo se armó por el juego del Tri, sino que además por las duras críticas del Tuca Ferretti a Chicharito Hernández. Debido a esto, exjugador del Rebaño Sagrado le dio una dura respuesta.

Todo comenzó con un video que subió el exatacante del Guadalajara al hablar sobre la forma en la que la prensa criticó al equipo de Jaime Lozano. Debido a esto, el exentrenador de los Rojiblancos lo cruzó al marca que cambió mucho y que estaba de más todo lo que dijo.

Ante esto Chicharito Hernández estalló y le respondió duramente en las redes sociales. “Querido ‘Tuca’, que bueno que ya no me ves como la misma persona de hace casi 8 años, que tuvimos la dicha y fortuna de trabajar juntos, que me dirigiste y jugamos varios partidos, que conseguimos el pase a Confederaciones, que bueno porque significa que voy creciendo”, comenzó.

Y agregó: “Comentaste algo en el video que vi al final, que antes era más cabeza y ahora me dejó llevar por el corazón, tienes razón; eso me encanta, tengo solamente una vida, no se cuando me vaya a ir de este universo, y la voy a vivir con el corazón por delante, le guste a quien le guste”.

Dura respuesta de Javier Hernández a Ricardo Ferretti. (Foto: Imago7)

A su vez, le marcó la cancha al decir que lo ama, mientras que él lo va a seguir queriendo y deseando lo mejor. “Decirte más allá de que no opine igual de lo que opinaste sobre mí, quiero decirte que te amo, te admiro, fuiste uno de los mejores jugadores que han pisado mi país y que eres uno de los mejores entrenadores en toda la historia de mi país. Y, aunque no opinemos igual, fijate a lo que me refiero, puedo hablar más de cosas positivas que negativas”, señaló.

Y añadió que “Otra cosa. Recuerdo como te expresabas sobre la prensa y ahora eres parte de ella. ¿Ves?, los cambios son bonitos”. Sin dudas, Chicharito estuvo letal contra el exentrenador de Chivas.

¿Chicharito Hernández llegará a Chivas en el 2024?

Por otro lado, Héctor Huerta dio a conocer que hay muchas posibilidades que llegue al próximo campeonato a Chivas. “Lo más seguro es que la siguiente temporada sí venga a las Chivas. Porque el Galaxy ya le dijo que no va a continuar y está analizando sus opciones. Fernando Hierro ha platicado con él porque lo quieren traer a Chivas. Pero el golpe mediático va a ser mucho más que el futbolístico porque en los últimos años ha ganado más dinero de lo que ha jugado”, comentó.