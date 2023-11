Chivas vs. Pumas: Cambio de horario en la Vuelta de Cuartos de Final no fue por Televisa

El Club Guadalajara recibirá a los Pumas de la UNAM en el Estadio Akron la noche de este jueves 30 de noviembre en busca de “pegar” primero en el arranque de los Cuartos de Final, por lo que el duelo definitivo se realizará en la capital del país el siguiente fin de semana para seguir con vida dentro de la Liguilla del Apertura 2023.

Si el Rebaño Sagrado piensa en la siguiente fase de la Fiesta Grande, sabe que es imperativo sacar un buen resultado en el Estadio Akron frente a su afición que hará una estupenda entrada, luego de que terminaron en la quinta plaza de la campaña apenas superados por los mismos felinos con un punto más, 28 a cambio de 27.

Las Chivas llegan a este importante compromiso con su equipo completo al haber recuperado a todos sus lesionados como son Gilberto Orozco Chiquete, Alejandro Mayorga y el portero José Raúl Rangel, con lo cual tratarán de dejar en el pasado la mala imagen que ofrecieron en el duelo por la Fecha 17 ante los universitarios que terminó en derrota 1-0.

Otra de las novedades es que Alexis Vega no será titular en un encuentro de alta exigencia, ya que el estratega Veljko Paunović optará por echar mano de sus jugadores más regulares durante la temporada regular como son Roberto Alvarado, Isaac Brizuela y Ricardo Marín, quien hasta el momento es el mejor anotador rojiblanco con cuatro tantos.

Chivas vs. Pumas: Cambio de horario en CU no tuvo que ver con Televisa

Para el encuentro de Vuelta de los Cuartos de Final mucho se especuló acerca de la fecha y el horario en que se podía llevar a cabo en la cancha de Ciudad Universitaria, pues la intención, en primera instancia, era que los Pumas aprovecharan el mediodía que se ha convertido en un “arma mortal” para todos los rivales que se meten al inmueble capitalino.

Chivas buscará pegar primero esta noche en el Estadio Akron. Foto: Imago7/ Etzel Espinosa

No obstante, decidir que se jugara el domingo a las 18:00 horas no fue una petición de Televisa en favor del rating, sino del propio técnico y jugadores de los felinos: “Para esta ocasión la petición a la directiva universitaria la encabezó el Turco Mohamed, de negociar con Televisa que como el cuarto en el orden para elegir horario del cierre en esta etapa de Liguilla solicitaran jugar por la tarde, porque “son más dinámicos”. Es más, también me contaron que lo de Tony respondió a que los propios futbolistas ya le habían comentado la petición de evitar el inhumano horario. Y según esto, esta vez aceptó Doña Tele y Pumas quedó satisfecho con el que quedó”, fue parte de lo que publicó la columna Francotirador del diario Récord.

Chivas vs. Pumas: Dónde ver EN VIVO el partido de Ida de Cuartos de Final

Será la noche de este jueves 30 de noviembre cuando el Rebaño y los universitarios abran la serie de Cuartos de Final en el Gigante de Zapopan a partir de las 21:05 horas, tiempo del centro de México. La transmisión correrá a cargo de la televisión abierta en Canal 5 y Azteca Siete para todo el país, mientras que en streaming se podrá ver por VIX+ y en Chivas TV. Te recordamos que en Rebaño Pasión tendremos todos los detalles.