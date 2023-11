Las Chivas de Guadalajara arrancarán su participación en la Liguilla del Torneo Apertura 2023 este jueves 30 de noviembre cuando reciban a los Pumas de la UNAM en el primer capítulo por los Cuartos de Final, no obstante desde la directiva ya planean lo que se viene para el siguiente año donde no pueden dejar de lado la falta de refuerzos.

El Rebaño Sagrado mostró sus debilidades a lo largo del Apertura 2023 no solo cuando tuvieron las ausencias de los lesionados Gilberto Orozco Chiquete, Raúl Rangel o Alejandro Mayorga, también cuando separaron a los indisciplinados Alexis Vega, Cristian Calderón y Raúl Martínez

Pero esto no fue todo, pues en la Jornada 17 el entrenador Veljko Paunović no quiso echar mano de Gilberto Sepúlveda y Roberto Alvarado por contar con cuatro tarjetas amarillas, por ello nuevamente tuvo que improvisar el serbio en su alineación, lo cual no dio los resultados esperados porque terminaron con una derrota que los dejó en la quinta plaza de la campaña, justamente contra los felinos.

En este sentido, el director deportivo, Fernando Hierro no puede descartar la posibilidad de reforzar la plantilla con todo y que el estratega europeo aún no ha renovado su contrato, pero la necesidad de contar con mayores opciones dentro de la plantilla es evidente, sobretodo porque le buscarán acomodo a Alexis Vega y Cristian Calderón termina contrato.

Jugadores de Cruz Azul que interesarían a Chivas por Alexis Vega

Para nadie es un secreto que el Gru era seguidor de Cruz Azul cuando era niño, por lo cual no sería nada descabellado que la dirigencia de Guadalajara busque un acercamiento con el equipo capitalino para ofrecer los servicios del delantero, quien no seguirá como rojiblanco a petición de los altos mandos tras sus constantes indisciplinas.

Alexis Vega ya no entra en planes con los rojiblancos para el 2024. Foto: Imago7

Por su parte, en La Máquina tampoco están del todo conformes con el rendimiento de varios elementos y algunos de ellos podrían tener cabida en la Perla Tapatía. Carlos Rodríguez y Rodrigo Huescas, aparentemente ya habían sonado para Chivas y ahora entran de nuevo en la lista de candidatos, mientras que Carlos Salcedo, Carlos Vargas y hasta el arquero Sebastián Jurado, podrían ser parte de un intercambio por Vega.

Chicote Calderón ya no era en planes de Chivas

Hace algunos días todavía existía una ligera esperanza de que Fernando Hierro se reuniera con el representante de Cristian Calderón para tratar de alcanzar algún acuerdo para que renueve su contrato, sin embargo esas opciones han quedado totalmente descartadas y al finalizar el Apertura 2023 se irá del equipo todo apunta que a Necaxa.