Noticias de Chivas hoy 28 de noviembre: Pauno no quiere a Vega; Chicharito niega al Rebaño

En el Club Guadalajara está muy cara la misión de llevar a la Liguilla del Torneo Apertura 2023 la mejor versión de la escuadra que dirige Veljko Paunovic y que ha pasado por muchas adversidades a lo largo de la campaña entre lesiones de jugadores claves hasta las indisciplinas de varios elementos.

El Rebaño Sagrado ha tenido sesiones de entrenamiento intensas buscando que el estratega logre encontrar a sus 11 jugadores con los que arrancará el primer partido de los Cuartos de Final ante los Pumas de la UNAM en la cancha del Estadio Akron el jueves por la noche.

Las Chivas llegaron a esta instancia definitiva en la quinta plaza de la competencia a solo un punto de los felinos, quienes en el juego de la Fecha 17 que ambos sostuvieron le arrebataron el cuarto lugar a lo rojiblancos con la victoria de 1-0 que se celebró en la cancha de los capitalinos.

Paunovic toma decisión con Alexis Vega

El estratega de los rojiblancos no quiere correr riesgos en un momento decisivo para Guadalajara, por lo cual ha tomado la postura de no echar mano de Alexis Vega como titular en el partido de Ida por los Cuartos de Final que sostendrán ante los Pumas el jueves. Por lo que Roberto Alvarado, Isaac Brizuela y Ricardo Marín estarán en el ataque.

Alexis Vega tendrá que esperar su oportunidad en la banca. Foto: Imago7/ Lorena Barba

Chicharito niega acercamiento con Chivas

A pesar de las versiones de que Javier Hernández está en charlas con la dirigencia de Chivas para convertirse en su refuerzo, el propio Chicharito salió a desmentirlas asegurando que por el momento solo se encuentra recuperándose de su lesión en la rodilla que lo tiene en rehabilitación. Esto lo publicó en su cuenta de Instagram.

Rubí Soto no tiene fecha de regreso

La volante ofensiva del Rebaño Femenil, Rubí Soto sufrió una intervención quirúrgica el domingo anterior luego de una lesión en la rodilla derecha que la mantendrá fuera de las canchas por tiempo indefinido, así lo dio a conocer el conjunto rojiblanco mediante su portal oficial: “Este domingo por la mañana se le realizó una limpieza articular y una remodelación de menisco. A partir de mañana, Rubí empezará su rehabilitación, por lo que el pronóstico de regreso a las canchas estará sujeto a la evolución que muestre.

Rubí Soto no tiene fecha de regreso a las canchas. Foto: Imago7/Sandra Bautista

Luis García pide que Erick Gutiérrez no sea titular

El exjugador de Guadalajara, Luis García explicó en el programa de Tv Azteca, “En Caliente”, que la mejor decisión que puede tomar Paunovic respecto a Erick Gutiérrez es no ponerlo a jugar como titular en la serie de Cuartos de Final contra Pumas de la UNAM, argumentando que no vive su mejor momento y tampoco llegó como una solución a la Perla Tapatía donde no ha logrado afianzarse en el 11 estelar.