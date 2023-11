Rubí Soto ha sido parte de las Chivas de Guadalajara Femenil durante toda su carrera en la Liga MX Femenil, pero un año se fue a cumplir su sueño a Europa para jugar con el Villarreal de España donde no le fue como se esperaba, aunque tomó una gran experiencia que ha llevado a cabo desde que volvió a suelo mexicano en el 2021.

Con la eliminación del Rebaño Sagrado de la Liguilla por el Torneo Apertura 2023, la volante ofensiva tuvo que tomar una importante decisión para beneficio de su carrera, ya que había presentado muchas molestias físicas, sobretodo en los últimos duelos de las rojiblancas, donde salió como titular en los partidos decisivos.

Rubí Soto empezó la campaña un tanto titubeante, sobretodo cuando se quedó sin actuar en un partido por una falta al reglamento interno que molestó al entrenador argentino, quien optó por dejarla fuera previo a un compromiso de la temporada, pero esto lejos de mermar su actitud la fortaleció para no volver a cometer ningún tipo de indisciplina y se ganó la titularidad por la banda derecha.

“Resulta que la delantera fue la sorpresa en la publicación de la convocatoria del Rebaño Sagrado para visitar al Necaxa, porque el Tano decidió no llevarla… Es decir que la cepilló. Pero como todo tiene un porqué, y nunca falta el que cuente la historia (o una de sus versiones), pues resulta que uno de estos días Rubí llegó tarde al entrenamiento y el argentino no se la pasó. A ver ahora quién llega tarde a una práctica de Chivas Femenil, ya ven que si la quincena llega siempre puntual, por qué no debería hacerlo un jugador… o jugadora”, fue parte de lo que publicó la columna Toque Filtrado de Mediotiempo en agosto pasado.

Se confirmó la razón por la que Rubí Soto estuvo hospitalizada

La futbolista de Guadalajara sufrió una lesión en la rodilla derecha que motivó a que se sometiera a una intervención quirúrgica que la mantendrá fuera de actividad por varias semanas, incluso está en duda que pueda arrancar el Torneo Clausura 2024.

“Ayer, Rubí fue intervenida de la rodilla derecha, donde se le realizó una limpieza articular y una remodelación de menisco, según anunció el equipo. La operación, que ya estaba programada para cuando terminara la participación de Chivas en el torneo, se debió a que la jugadora presentaba molestias en su articulación desde la recta final del torneo. La volante comenzará hoy (ayer) con su rehabilitación”, reveló la columna Sancadilla de Grupo Reforma.

Chivas no tiene un estimado de tiempo para el regreso de Rubí Soto

Por su parte, el Rebaño publicó en su portal oficial que no hay un pronóstico para que regrese la jugadora tapatía a las canchas: “Este domingo por la mañana se le realizó una limpieza articular y una remodelación de menisco .A partir de mañana, Rubí empezará su rehabilitación, por lo que el pronóstico de regreso a las canchas estará sujeto a la evolución que muestre”.