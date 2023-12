El entrenador del Club Guadalajara, Fernando Gago aún no ha sido anunciado de manera oficial en su cargo, pero es un hecho que de un momento a otro será presentado ante los medios de comunicación para arrancar un nuevo proceso de cara al Torneo Clausura 2024 donde la misión es clara en busca de pelear por un campeonato.

En el Rebaño Sagrado no hay tiempo que perder y después de lo que hizo el acérrimo rival el fin de semana pasado, tanto la dirigencia como los jugadores rojiblancos quedaron muy mal parados ante su afición que les exige mejores resultados en el futuro inmediato y Gago será el primer revulsivo para conseguirlo.

Y es que uno de los aspectos que caracterizan a Gago en su corta trayectoria como estratega es la disciplina y la poca tolerancia a cualquier situación que se salga del reglamento implementado desde el momento en que conoce a los futbolistas, una de las situaciones que le jugaron en contra a Veljko Paunović.

Gago llegó a la Perla Tapatía desde el lunes pasado, pero salió por una puerta alterna en el aeropuerto de la Ciudad de Guadalajara para no ser captado por la prensa, pero unas horas más tarde la pareja del estratega subió a sus redes sociales una foto del exjugador argentino de 37 años con un jersey y una bufanda con el uniforme rojiblanco que más tarde bajó ante el impacto que generó la postal.

La advertencia de Fernando Gago para Alexis Vega, aún sin conocerlo

Fue en el 2022 cuando Gago estuvo al frente del Racing de Avellaneda y a su llegada dejó muy claras sus directrices para regir a la plantilla, poniendo el ejemplo de lo que se acostumbrada en Europa, por lo cual no cuidarse fuera de la cancha le podría jugar en contra a elementos como Alexis Vega, quien ha tenido algunos problemas con la báscula en los meses recientes.

Vega ha quedado. deber en Chivas. Foto: Imago7/ Juan Carlos Núñez Cubeyro.

“Para jugar al futbol de alto rendimiento, aprendí que si no estás del todo físicamente y futbolísticamente, mentalmente, es muy difícil rendir. Nosotros tenemos una norma, desde que llegué que iniciamos la Pretemporada. Están los nutricionista, los médicos, donde toman las determinaciones sobre los distintos jugadores, donde tienen que encontrar su peso ideal”, explicó Gago a su llegada a Racing.

Antes de una convocatoria pesarán a futbolistas de Chivas

Esto también complica el panorama para los futbolistas que en los días previos a los partidos comen de más o no como se debe, pues esto les costaría quedar fuera de la convocatoria: “He estado jugado en Europa 7 años y no he visto a ningún jugador que tenga sobrepeso, nosotros miramos hoy futbol europeo, tú ves a alguno con sobrepeso, con mala forma física, no, entonces nosotros tendremos que hacerlo acá”, añadió Gago.