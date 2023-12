Veljko Paunović, exentrenador de las Chivas de Guadalajara parece que no fue sencillo decirle adiós a la que fue su casa el último año y donde devolvió la esperanza por disfrutar las mieles de un campeonato a pesar de que se quedaron en la orilla en la Final de mayo pasado que perdieron contra los Tigres de la UANL.

Este lunes 18 de diciembre del 2023 Pauno publicó una emotiva carta en sus redes sociales para agradecer y desearle éxito al Rebaño Sagrado después de su paso por el equipo rojiblanco que sigue siendo el más importante y querido del futbol mexicano le pese a quien le pese.

Con una extensa carta, el serbio trató de no dejar un solo integrante de Chivas fuera de su dedicatoria, poniendo por delante a Amaury Vergara, Fernando Hierro y a los jugadores por la dedicación que le pusieron a un proyecto que inició con las mismas dudas que hoy deja su salida del cuadro tapatío.

“No es fácil gestionar el momento de una despedida, y por lo tanto me es muy difícil hacerlo. En el mundo ideal me hubiera gustado poder darles un abrazo a cada uno de los 40 millones de Chivahermanos y agradecerles personalmente, y por eso les dedico esta carta. Justos, afición y equipo, competimos en cada partido. Estuvimos muy cerca de levantar esa copa que tanto anhelamos; no se logró, pero una cosa les prometo, he dado todo de mi parte para devolverle a Chivas lo que se merece”, fue parte de lo que escribió.

La confesión de Paunovic de la que nadie se dio cuenta en Chivas

Pero el texto que publicó Pauno fue tan extenso que no muchos se percataron de la revelación que hizo y que pone en entredicho lo que inicialmente se especuló acerca de su salida, ya que originalmente se habló de que Guadalajara ya no quiso aceptarlo de regreso una vez que renunció al cargo.

Paunovic se fue después de una Final y unos Cuartos de Final. (Foto: Jaime Lopez/JAM MEDIA)

“Después del partido de vuelta de los Cuartos de Final, lo analicé y sentí que era el momento de cerrar este capítulo de nuestra hostiaria juntos y así se lo comuniqué al club unos días después. Simplemente traté de ser honesto con mi análisis sobre lo que el equipo necesita y lo que puedo ofrecer y la compatibilidad de nuestros caminos”, es un estricto de las palabras de Pauno.

Paunovic se va sin resentimientos con los jugadores

En el mismos sentido, el serbio indicó que los jugadores del Rebaño en todo momento buscaron alcanzar su mejor versión con el objetivo de cumplir con los objetivos colectivos del equipo: “A los jugadores también, mis auténticos guerreros por haber creído en la idea de juego, y por haberse aplicado al máximo para alcanzar nuestra mejor versión, que creo que los conseguimos varias veces en este tiempo juntos”.