Mucho se ha especulado sobre el futuro de varios jugadores del Club Guadalajara para el Torneo Clausura 2024, sin embargo poco se ha profundizado acerca de la continuidad del entrenador Veljko Paunović, quien tampoco ha salido a confirmar su permanencia en el banquillo en busca de una nueva revancha.

Para el entrenador del Rebaño Sagrado resultó decepcionante haber terminado la campaña en los Cuartos de Final a manos de unos Pumas de la UNAM, a los que les regalaron el pase a la siguiente fase, luego de dos errores garrafales que marcaron el destino de la eliminatoria en el segundo capítulo que se jugó en Ciudad Universitaria.

Y es que en cuestión de cinco minutos los felinos ya estaban arriba en el marcador 2-1 en el marcador global, lo que resultó una losa muy complicada de superar para las Chivas, quienes el primer duelo lo jugaron por nota, pero no supieron aprovechar el dominio para reflejarlo en el marcador.

Fue el mismo Pauno, quien salió a explicar en la conferencia de prensa después del partido que se jugó en la capital mexicana que la serie la habían perdido en el Estadio Akron, en lo que pareció un discurso con tintes derrotistas porque la realidad es que no supieron mantener la mínima ventaja que sacaron de la Perla Tapatía.

Los reportes que colocan a Paunovic fuera de Chivas

En días pasado se dio a conocer que Paunovic no ha firmado su renovación, la cual está sujeta a su propia decisión, ya que su contrato cuenta con una cláusula donde se afirma que después de un año alguna de las partes pueden separarse en caso de no estar conformes con los resultados.

Paunovic no tiene su lugar seguro para el siguiente año. Foto: Imago7/ Eloisa Sánchez

No obstante, tanto Fernando Hierro como Amaury Vergara desean que el serbio siga como técnico de Guadalajara, pero distintos reportes señalan que esto no se llevará a cabo como el comunicador Ángel García Toraño: “Me acaban de platicar que Paunovic no seguirá en Chivas”.

Contrato de Paunovic con Chivas es de dos años

La llegada del entrenador europeo al Rebaño inicialmente se dio por dos años, aunque después de dos torneos se puede considerar un análisis para el trabajo de Pauno, quien logró avanzar en sus dos primeras campañas a la Liguilla, llegó a una Final y marcó un récord de victorias, sin embargo, lo que nunca le jugó a favor es que en partidos decisivos terminó siendo superado por el rival tanto en el planteamiento como en el marcador, además de que sus cambios no le dieron resultado.