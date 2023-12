Lo que en días pasados generó algunos cuestionamientos es hoy en día una realidad. Veljko Paunovic seguirá como entrenador del Club Guadalajara para la siguiente temporada con todo el respaldo tanto del director deportivo Fernando Hierro como del dueño Amaury Vergara.

En este sentido, la única preocupación que existe en Chivas es fortalecer la plantilla para el Clausura 2024 luego de quedarse en la orilla de pelear por el campeonato en el presente torneo, donde fueron eliminados en los Cuartos de Final por los Pumas de la UNAM de la manera más humillante con un 3-0 en el segundo capítulo de la serie.

Sin embargo, tanto Hierro como Amaury nunca dudaron de la continuidad del estratega serbio como se especuló en algunas oportunidades, además de que su contrato es por dos años y únicamente ha transcurrido uno, por lo que el mismo estratega tampoco pensó en renunciar o salir del Rebaño Sagrado al final del presente torneo.

“Él llego con un contrato de dos años, en el tema no había ni por qué buscarle, le resta un año. La directiva analizó las formas, lo sucedido, errores que consideran en su último semestre, pero no hubo hasta cierto punto duda de si debería continuar o no, sí de lo que pueden mejorar y de lo que deben fortalecer al equipo”, fue parte de lo que explicó el reportero de TUDN, Erick López.

Chivas busca refuerzos que garanticen resultados

Por otro lado, los altos mandos de Guadalajara piensan en más refuerzos que ofrezcan buenas cuentas como en su momento sucedió con Víctor Guzmán, Erick Gutierrez y Ricardo Marín, ya que Daniel Ríos se ha quedado muy lejos de las expectativas y Ronaldo Cisneros tampoco ha sido esa pieza clave que se pensaba en el ataque.

Foto: Imago7/ Sebastian Laureano Miranda

“La directiva es consciente que a ese Guadalajara lo que le ha hecho falta es que le echen una mano a la plantilla, que las contrataciones terminen de mayor peso. De las cinco contrataciones de Fernando Hierro, el Pocho funcionó en el primer torneo y Érick Gutiérrez más o menos este torneo, lo de Ricardo Marín es un fichaje acertado y te di resultados, pero no es la calidad de fichajes que necesita el Guadalajara”, añadió el comunicador.

¿Cuándo empieza Chivas con la Pretemporada para el Clausura 2024?

Los jugadores del Rebaño se encuentran tomando un periodo vacacional que inició desde el lunes 5 de diciembre y concluirá el próximo jueves 21 para reportar a los exámenes médicos y dar paso a la Pretemporada con miras a la siguiente campaña. Por lo tanto se espera que en los siguientes días se anuncien más movimientos en la plantilla tanto en otras bajas, además de Hiram Mier, como la llegada de algún refuerzo.