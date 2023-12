Se confirmó la razón por la que Paunovic no quiere a Pocho Guzmán en Chivas para el 2024

En el Club Guadalajara la misión está muy clara, necesitan de un plantel renovado si quieren volver a competir por el campeonato del Torneo Clausura 2024, luego de la decepción que significó haber quedado fuera en los Cuartos de Final a manos de unos Pumas de la UNAM que en el juego de Ida fueron completamente borrados en el Estadio Akron.

La intención de la directiva del Rebaño Sagrado comandada por Fernando Hierro tiene muy claras las peticiones del estratega Veljko Paunović para renovar su contrato de cara al próximo certamen y una de ellas es cerrar filas con una plantilla más comprometida que en todo momento se mantenga unida en busca de cumplir los objetivos.

Después de la indisciplina que cometieron Alexis Vega, Raúl Martínez y Cristian Calderón, el vestidor de Chivas nunca volvió a ser el mismo, además de que jugadores como Isaac Brizuela y Ronaldo Cisneros en algunos duelos no fueron convocados porque el serbio consideraba que no estaban en el nivel óptimo.

Cabe recordar que el parteaguas en el rendimiento de los rojiblancos se dio tras su participación en la Leagues Cup, donde se quedaron en la orilla en la fase de grupos, detonando que en la Liga MX su funcionamiento viniera a menos cuando en las primeras fechas fueron superlíderes.

Las razones por las que Paunovic no quiere a Pocho Guzmán

La noticia que ha llamado la atención poderosamente es que, de acuerdo a algunos reportes, el estratega ya no quiere en su plantilla al Pocho Guzmán, quien en el Clausura 2023 fue el hombre clave que condujo a Guadalajara hasta la Gran Final, misma que perdieron contra los Tigres de la UANL.

Paunovic no está seguro de que el Pocho sea lo que necesita. Foto: Imago7/ Eloisa Sánchez

Y es que tanto en el programa Duro de Marcar de Jalisco TV como en Peloteros PQ en su canal de YouTube, coinciden en que Guzmán no estaría esforzándose como se espera en los entrenamientos tanto en cancha como en el gimnasio, lo cual ha molestado a Paunovic y esa es una de las principales razones por las que no desea que siga en su equipo.

Los seis jugadores que no entran en planes de Chivas

El director deportivo Fernando Hierro ha realizado su análisis de lo que pretende para el 2024 y hay varios jugadores que no entran en planes, pues aunque todavía no tienen contrataciones, están conscientes de que varios elementos no son lo que requieren para el futuro inmediato: Hiram Mier, Jesús Sánchez, Cristian Calderón, Alexis Vega, Daniel Ríos y Víctor Guzmán.