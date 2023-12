Dicen que cuando el río suena, agua lleva… y eso es precisamente lo que está sucediendo alrededor de las Chivas de Guadalajara de cara al Torneo Clausura 2024 donde queda muy claro que tienen muchas cosas por mejorar, pero el entrenador también es consciente de que su plantilla debe integrar algunas caras nuevas.

El Rebaño Sagrado no pudo cumplir con su objetivo de llegar hasta las últimas instancias en el Torneo Apertura 2023, ya que quedaron eliminados en los Cuartos de Final de manera sorpresiva frente a los Pumas de la UNAM, pese a que el primer partido ganaron 1-0, pero en el segundo mostraron un funcionamiento para el olvido y fueron goleados 3-0.

En este sentido, se confirmaron las carencias de unas Chivas sin muchos jugadores desequilibrantes que hagan la diferencia como en su momento lo fue Víctor Guzmán, quien se convirtió en capitán y el referente del equipo en el Clausura 2023 marcando siete anotaciones y jugando en una posición que no era la suya, siempre al servicio del equipo.

No obstante, todo cambio en cuestión de meses para el Pocho, porque se distanció del entrenador Veljko Paunović y al parecer pedirá su salida a la dirigencia para continuar en el banquillo en la siguiente campaña, de acuerdo a algunos reportes tanto de Claro Sports como de ESPN Radio con Jorge Ramos y Su Banda.

Los jugadores que llegarían a Chivas en lugar de Pocho Guzmán

Ahora bien, la posibilidad más viable que se daría es que el Pocho regrese a Pachuca y a cambio se concrete el intercambio por Erick Sánchez o Fidel Ambriz de León, dos de los elementos más destacados en el presente campeonato y quienes tienen proyección no solo a nivel nacional, también para en un futuro ir al extranjero.

Erick Sánchez sería uno de los objetivos de los rojiblancos. (Foto: Gonzalo Gonzalez/JAM MEDIA)

“Hasta donde sabemos no ha habido una renovación con el técnico de Chivas. Deben estar en platicas, nos dicen que seguramente va a continuar, pero quiere una limpieza grande, la misma ya habría empezando co Hiram Mier, con el Chapo Jehús Sanchez y con Isaac Brizuela. Se dice que el Pocho Guzmán también se iría ¿adónde? A Pachuca, regresaría a Pachuic ay entrarían en un intercambio o por Erick Sánchez o por Fidel Ambriz, no se ha hablado de Alexis Vega, todavía tiene contrato por seis meses más”, fue parte de lo que reveló Jorge Ramos.

¿Cuándo regresa Chivas para la Pretemporada del Clausura 2024?

Luego de dos semanas de descanso los futbolistas del Rebaño volverán a la actividad el 21 de diciembre para los exámenes médicos de cara al arranque de la Pretemporada con miras al siguiente campeonato. Aún no se han dado mayores detalles de los juegos amistoso ni del calendario de actividades.