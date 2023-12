En las Chivas de Guadalajara una de las mayores decepciones se llama Alexis Vega, el atacante que tenía todo en sus manos para triunfar como el máximo referente del equipo más importante del futbol mexicano, sin embargo las lesiones lo han maltratado en el último año y su comportamiento fuera de la cancha también ha contribuido.

En el Rebaño Sagrado el objetivo era que el Gru se convirtiera en ese referente que tanto les ha hecho falta desde que fueron campeones la última ocasión en el 2017, por lo cual la dirigencia comandada por Amaury Vergara decidió ofrecerle el mejor contrato que se le haya puesto sobre la mesa a cualquier futbolista rojiblanco.

Fue Ricardo Peláez como director deportivo quien convenció a la familia Vergara de que Vega era lo que necesitaba Chivas para triunfar en el futuro y en septiembre del 2022 lo renovaron hasta el verano del 2024, pero todo salió exactamente al revés de cómo lo habían imaginado, porque después del Mundial de Qatar el rendimiento del artillero vino a menos.

Durante todo el 2023 Alexis Vega ha sufrido problemas físicos recurrentes por un problema congénito en las rodillas, lo cual le genera fuertes dolores que le impiden tener la movilidad a la que ha estado acostumbrado a lo largo de su carrera, por lo cual su nivel vino a la baja, pero esto se combinó con una grave indisciplina en el Apertura 2023 que provocó que le busquen equipo para el 2024.

La triste noticia para Alexis Vega fuera de Chivas

No obstante, hay algo peor para el atacante oriundo de la Ciudad de México, ya que mientras la dirigencia le busca acomodo fuera de Guadalajara, por el momento no ha habido un solo equipo interesado en sus servicios, dejando de lado las versiones de que Cruz Azul o algún club del norte del país se han acercado con los tapatíos para conocer detalles sobre Vega.

Vega nunca logró mostrar su verdadero nivel en esta campaña. Foto: Imago7/ Juan Carlos Núñez Cubeyro.

Fue el periodista Ernaldo Moriz de ESPN Radio Fórmula quien dio a conocer que ninguna oferta formal ha llegado a las oficinas de Amaury Vergara, porque todo ha sido rumores generados por su represente: “No tiene ninguna oferta para salir fe Chivas en este momento, no hay nada oficial, todo lo que se ha dicho ha sido más motivado por su representante”.

Los jugadores que ya no entran en planes de Chivas para el 2024

En este sentido, en el Rebaño saben que no se pueden dar el lujo de seguir cosechando fracasos, pues la afición está molesta por la manera en que perdieron ante los Pumas de la UNAM por los Cuartos de Final, con lo cual han definido a los futbolistas que ya no entran en planes empezando por Hiram Mier, Jesús Sánchez, Cristian Calderón Daniel Ríos y el propio Alexis Vega.