Las Chivas de Guadalajara se despidieron del Torneo Apertura 2023 con la eliminación de los Cuartos de Final a manos de los Pumas de la UNAM con una humillante derrota 3-1, por lo cual el lunes pasado los futbolistas se reportaron en las instalaciones de Verde Valle para empezar con sus días de vacaciones hasta el 21 de diciembre.

Mientras la plantilla del Rebaño Sagrado tomó un periodo vacacional, la directiva comandada por Fernando Hierro pondrá manos a la obra en busca de fortalecer la plantilla para el Torneo Clausura 2024, aunque en primera instancia el objetivo es saber si el entrenador Veljko Paunović se mantendrá en la institución.

Además de que tendrán que definir las bajas para la siguiente campaña, pues el primero que quedó fuera es el defensor Hiram Mier, en tanto que el futuro de Jesús Sánchez no está decidido, así como el de Isaac Brizuela, quien salió de la sede rojiblanca con una bolsa negra, lo cual hace pensar que fue su adiós.

Mensaje de Paunovic para el Pocho Guzmán

El entrenador de Guadalajara, emitió unas declaraciones el final del partido ante Pumas de la UNAM donde dejó entrever que no sostiene la mejor relación con el volante Víctor Guzmán, quien no jugó en los Cuartos de Final: “Yo tengo unas ganas tremendas de ganar y nunca me voy a rendir ante nadie y el que está conmigo, está conmigo, hasta el día en que estoy”.

Pauno no le dio minutos al Pocho en los Cuartos de Final. Foto: Especial

Las altas y bajas de Chivas para el Clausura 2024

Los rojiblancos tienen en mente varias modificaciones a su plantel empezando por las bajas donde Hiram Mier es la primera confirmada, mientras que el futuro de Jesús Sanchez e Isaac Brizuela pende de un hilo, pues ambos parece que tampoco están en los planes de la directiva. En cuestión de altas no hay ningún anuncio oficial, pero muchos nombres han sonado como: Marcel Ruiz, Javier Chicharito Hernández y Guillermo Martínez.

Se lanza Martinoli contra Chivas por la eliminación

El comentarista de Tv Azteca, Christian Martinoli no tuvo pelos en la lengua a la hora de criticar a los jugadores rojiblancos argumentando que hacen lo que quieren porque nadie ha logrado controlar ese vestidor “anárquico”: “¿Te acuerdas cuando vimos a Hierro conversando en Qatar con el señor Valdano? Le dijimos ‘mucha suerte adónde vas, papá, porque la verdad ya se sabe el desorden interno que hay en Guadalajara, hay una anarquía interna, el futbolista hace lo que quiere en ese club’”.