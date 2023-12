En Chivas de Guadalajara se originó una amargura importante por haber quedado fuera de la Fiesta Grande en el Torneo Apertura 2023 ante los Pumas de la UNAM por goleada 3-1 en el marcador global, con lo cual muchas críticas se han vertido sobre el trabajo del entrenador Veljko Paunović, aunque el comentarista Christian Martinoli prefirió criticar a los futbolistas.

Es un hecho que el entrenador del Rebaño Sagrado ha sufrido mucho en los partidos decisivos desde que jugaron la Gran Final en el torneo pasado, sin embargo el narrador de Tv Azteca se enfocó en lo que han dejado de hacer los jugadores rojiblancos, empezando por su mal comportamiento fuera de la cancha.

Y es que a medio torneo se dio a conocer la grave falta al reglamento interno de Alexis Vega, Cristian Calderón y Raúl Martínez, quienes realizaron una reunión en una de las habitaciones del hotel de concentración previo a su partido contra Toluca por la Jornada 10 , lo cual generó que fueran separados del primer equipo un par de semanas.

Por ello, Martinoli considera que en Chivas el primer paso a seguir es poner orden en un vestidor que considera “hay una anarquía”, donde los únicos que mandan son los futbolistas, pues no es la primera vez que suceden este tipo de acciones extracancha que dejan mal parada a la directiva.

Martinoli se lanza contra jugadores de Chivas

Fue en el programa En Caliente que se transmite por YouTube y Facebook, donde el relator estelar de Azteca Deportes despotricó contra Guadalajara: “Consienten al jugador, y en un equipo como Chivas no se puede permitir eso. Guadalajara tiene un desorden interno, y no le ha pasado ahora, le ha pasado constate”.

Los rojiblancos se quedaron en la orilla de la pelea por el título. Foto: Imago7/ Diego Padilla

“No sé si esa idiosincrasia famosa que dicen que ‘es que si no es técnico de la Selección Mexicana no conoce la idiosincrasia’, pues ¿cuál es la idiosincrasia que dicen? ¿echar desmadre?. Guadalajara quedó marcado con la fiesta en Toluca, me parece que ahí la institución hasta se exhibió, porque primero, a los futbolistas los quiere correr y no puede correrlos, y después terminas con los futbolistas que tú mismo exhibiste”, fue parte de lo que comentó Martinoli.

Advirtieron a Fernando Hierro de lo que sucedía en Chivas

En este sentido, el comentarista reveló que tuvo la oportunidad de avisarle a Fernando Hierro de cómo se conducen los jugadores del Rebaño cuando se encontraron en el Mundial de Qatar: “¿Te acuerdas cuando vimos a Hierro conversando en Qatar con el señor Valdano? Le dijimos ‘Mucha suerte adónde vas, papá, porque la verdad ya se sabe el desorden interno que hay en Guadalajara, hay una anarquía interna, el futbolista hace lo que quiere en ese club”.