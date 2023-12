En el Club Guadalajara la plantilla sigue con sus días de descanso antes de reintegrarse a las prácticas para ponerse a las órdenes del entrenador Veljko Paunović y conformar el equipo con el que encararán el Torneo Clausura 2024 con las llegadas de nuevos futbolistas y la salida de algunos más que ya no entran en planes del cuerpo técnico.

En el Rebaño Sagrado saben que el primer paso para pensar en un futuro exitoso es fortalecer la plantilla que en muchos partidos decisivos se quedó corta en el presente certamen, sobretodo porque los revulsivos que se buscaban desde la banca prácticamente nunca llegaron.

Cabe recordar que José Juan Macías está de regreso en la plantilla luego de superar su lesión en la rodilla derecha de casi año y medio, mientras que Carlos el Charal Cisneros sigue con su rehabilitación para estar listo de cara al próximo certamen que iniciará el 12 de enero.

Nuevo capítulo en la novela de Chicote Calderón

El defensor no tiene seguro su futuro en Guadalajara debido a que no le agradaron las cláusulas en su nuevo contrato que le ofreció la directiva, por ello no ha querido firmar su renovación, además de que recibirá una reducción de su salario que tampoco le pareció una buena idea. Tienen hasta el 31 de diciembre para tratar de llegar a un acuerdo, pues es la fecha cuando expira su contrato.

El Rebaño va por una nueva revancha en el 2024. (Foto: Mauricio Salas/JAM MEDIA)

Alineación de Chivas con Memote Martínez

Los rojiblancos esperan que en breve haya noticias sobre sus nuevos jugadores y uno de los candidatos es Guillermo Martínez, el atacante que vive su mejor momento en el futbol mexicano. Por lo cual esta sería la alineación de Chivas para el Clausura 2024: José Rangel en la portería; Gilberto Sepúlveda, Gilberto Orozco Chiquete, Alan Mozo y Cristian Calderón; Erick Gutiérrez, Fernando Beltrán y Fernando González en la mediacancha y en el ataque Roberto Alvarado, Yael Padilla y Guillermo Martínez.

El nuevo equipo del Conejo Brizuela

Isaac Brizuela aún no renueva contrato con el Rebaño, pero fue anunciado de manera inesperada en un nuevo equipo, se trata del club “De Gloria” que es presidido por Miguel Ponce, exjugador de Chivas y el Cone se desempeñará como Copresidente. Así lo dieron a conocer este lunes 11 de diciembre dentro del Draft de la People’s League que llegará a México en las siguientes semanas.

El Cone es uno de los jugadores importantes de la plantilla. Foto: Imago7

Antonio Spinelli es nominado a mejor entrenador de la IFHHS

El estratega de Chivas Femenil es nominado a mejor entrenador del año en un equipo femenil en el 2023 por parte de Federación Internacional de Historia y Estadística de Fútbol (IFFHS): “De la mano del ‘Tano’, las Chingonas sumaron 42 puntos, producto de 13 triunfos, 3 empates y sólo 1 derrota en la Fase Regular. Además, impuso el mejor registro de diferencia de goles conseguido por el club en el circuito rosa, al dejar la marca en +32, con 43 anotaciones a favor por 11 en contra”, fue parte de lo que publicó el portal del Rebaño.