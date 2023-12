En el Club Guadalajara la única misión para el futuro es pensar en pelear por los primeros lugares del futbol mexicano y para ello la carta fuerte es un atacante que llegue para solventar la falta de contundencia que han mostrado en los partidos más decisivos durante el 2023, donde se quedaron en la orilla para conseguir el decimotercer campeonato.

Para lo tanto, la dirigencia del Rebaño Sagrado busca la contratación más importante para el Torneo Clausura 2024 y se trata del hombre del momento, Guillermo Martínez el mejor delantero mexicano que vive en los cuernos de la luna luego de confirmar su campaña más exitosa desde que saltó al profesionalismo.

Razón suficiente por la que en Chivas harán lo imposible por contratarlo para que siga poniendo en evidencia todo su talento en el equipo más importante de la Liga MX. Al respecto, Fernando Hierro ya envió una primera propuesta a Puebla para hacerse con los servicios del artillero que marcó 11 goles en el Apertura 2023.

Sin embargo, La Franja no se convenció con los dos millones de dólares que ofrecieron desde la Perla Tapatía y lo más seguro es que en breve lancen una nueva propuesta para poder incorporarlo a los rojiblancos antes del 21 de diciembre cuando reporten los jugadores a la Pretemporada.

El 11 titular de Chivas con Memote Martínez y sin Alexis Vega

Por otro lado, el que tiene los dos pies fuera de Guadalajara es Alexis Vega, pues le están buscando acomodo incluso hasta en medio oriente con tal de que salga de Chivas para dejarle a Amaury Vergara un poco de la inversión que ha depositado en el jugador mejor pagado en la historia de los tapatíos, por lo que es un hecho que no seguirá en el equipo de Veljko Paunović.

Memote es el principal deseo de Chivas para el 2024. Foto: Especial

Con la incorporación de Martínez, Paunovic mandaría este 11 titular a la cancha para el Clausura 2024: José Rangel en la portería; Gilberto Sepúlveda, Gilberto Orozco Chiquete, Alan Mozo y Cristian Calderón; Erick Gutiérrez, Fernando Beltrán y Fernando González en la mediacancha y en el ataque Roberto Alvarado, Yael Padilla y Guillermo Martínez.

Víctor Guzmán no tiene un lugar seguro en Chivas

La continuidad de Víctor Guzmán en el Rebaño no está asegurada a pesar de que tiene contrato vigente y de que es uno de los principales líderes del equipo, pues la relación con el estratega no es la mejor y en breve se reunirán para tratar de superar sus diferencias en beneficio de la institución, pero por el momento no hay nada definido.