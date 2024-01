Las Chivas de Guadalajara inician su camino en este Torneo Clausura 2024 donde la única misión es volver a convertirse en un equipo protagonista como lo hicieron en el año más reciente de la mano del entrenador Veljko Paunović, por lo cual buscarán su primera victoria recibiendo a Santos Laguna en la cancha del Estadio Akron.

En el Rebaño Sagrado la única intención es recuperar su mejor versión y poder entenderse lo antes posible con el estratega argentino, quien en realidad ha tenido únicamente tres semanas para preparar de la mejor manera a su plantilla con un estilo de juego que termine por ser efectivo no solo en los entrenamientos, sino en cada compromiso.

Por el momento Chivas únicamente presenta las incorporaciones de José Castillo y de los juvenil Brandon Téllez y Edgar Gutiérrez, sin embargo los últimos dos únicamente jugarán con Tapatío o la Sub-23. Aunque se espera que en breve se hagan oficiales las llegadas de cade Cowell y Javier Chicharito Hernández.

En tanto que José Juan Macías está totalmente listo para volver a comandar el ataque de los rojiblancos, ya que Ricardo Marín se encuentra lesionado de un problema muscular y al menos en esta primera fecha no será tomado en cuenta. Cabe recordar que el joven atacante fue el mejor goleador de los tapatíos en la campaña pasada con cuatro tantos.

Alineación probable de Chivas para recibir a Santos Laguna

Fernando Gago tiene todo listo para hacer su presentación oficial con Guadalajara y para ello echará mano de sus mejores hombres disponibles en un encuentro que no será nada sencillo ante la buena plantilla con la que cuentan los Guerreros que la campaña anterior fueron uno de los equipos más contundentes.

Este sería el cuadro titular del Rebaño: Óscar Whalley; en la defensa, Alan Mozo, Gilberto Orozco Chiquete, Gilberto Sepúlveda y Mateo Chávez; en mediacancha Fernando González, Fernando Beltrán y Erick Gutiérrez; al frente José Juan Macías, Roberto Alvarado y Yael Padilla.

Chivas vs. Santos: Dónde ver EN VIVO

Los rojiblancos le harán los honores a los laguneros este sábado 13 de enero en la cancha del Estadio Akron a partir de las 19:00 horas, tiempo del centro de México. La transmisión correrá a cargo de TUDN para todo el país y también a través de la plataforma VIX+, te recordamos que en Rebaño Pasión tendremos todos los detalles.