Uno de los jugadores de Chivas que no para de dar de qué hablar y que todo el mundo lo ve en Europa en la segunda parte del 2026 es Armando González. Por otro lado, en las últimas horas el Guadalajara publicó su podcast con la Hormiga y allí dio confirmó que Cristiano Ronaldo está por encima de Lionel Messi por sus récords, pero que confirmó que tiene debilidad por Neymar Jr.

Uno de los grandes cuestionamientos que se hace el mundo del futbol es quien fue, es o va a ser el mejor jugador del mundo. Son varios los nombres que comienzan salir cuando inicia la discusión, pero los últimos 15 años todo el debate estuvo enmarcado en el astro portugués y argentino.

Una de las grandes estrellas de Chivas en el Clausura 2026 es Armando González, quien no para de anotar goles en el equipo de Gabriel Milito. En medio de este contexto, en el podcast del Guadalajara confirmó que para él el mejor jugador es Cristiano Ronaldo sobre Lionel Messi, pero que tiene debilidad por Neymar Jr.

Armando González se rindió ante Cristiano Ronaldo. (Foto: IMAGO7)

“Lo que hace Messi es inolvidable, pero Cristiano Ronaldo es el hombre récord. Su dedicación y mentalidad. No me puedo quedar con ninguno de los dos porque a mí me gusta más Neymar porque juega con esa alegría”, expresó la Hormiga.

¿Cuándo volverá a jugar Armando González con Chivas?

Armando González volverá a tener acción con Chivas cuando enfrente a Pumas el próximo domingo en el Estadio Akron a las 20:07 del Centro de México. El partido se podrá ver en México solamente por Amazon Prime y en Estados Unidos por Telemundo, mientras que en Rebaño Pasión te haremos llegar todo lo que suceda en el Gigante de Zapopan.