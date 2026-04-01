En Chivas todo el mundo se alista de la mejor manera para recibir a Pumas por la jornada 13 del Clausura 2026. En medio de este contexto, el Guadalajara revolucionó las redes sociales al anunciar que llegaba Cristiano Ronaldo a la Perla Tapatío, por lo que la afición rojiblanca estalló con la broma rojiblanca por el April Fools’ Day.

No hay dudas de que el Rebaño Sagrado es el conjunto más grande de todo el mundo debido a que se estima que son 40 millones de personas que son chivahermanos. Por esta razón en Ciudad de México les arde que haya millones que prefieren mantener las tradiciones por un club que hace casi 10 años no da un título.

En medio de este contexto, Chivas volvió a dar de qué hablar en redes sociales debido a que publicó, en broma, la llegada de Cristian Ronaldo como nuevo jugador del Guadalajara. “Llegó el Bicho”, publicó el conjunto rojiblanco junto al hashtag April Fools’ Day, por lo que la afición estalló con comentarios.

Chivas bromeó con Cristiano Ronaldo. (Foto: IMAGO7)

“El problema es: ¿a quien sientas?”, expresó un aficionado en Instagram. Y otro agregó: “Yo sabía que Ronaldo tenía un tío de Teotihuacán”. Sin dudas, el Rebaño Sagrado cuenta con la mejor afición del mundo. Por si hay alguna duda, el Guadalajara no intentará ir por CR7 ya que el conjunto rojiblanco solo contrata mexicanos.

¿Qué es el April Fools’ Day?

El April Fools’ Day es una jornada reconocida para realizar bromas pesadas y engaños a todo el mundo cada el primero de abril. Cabe destacar que para Latinoamérica es más conocida por el Día de los Inocentes que se celebra el 28 de diciembre.