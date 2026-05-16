El Guadalajara tendría varias bajas en verano pese al grandioso semestre que protagonizó en el Clausura 2026.

La ilusión de levantar la copa número 13 en este Clausura 2026 se ha terminado para Chivas y sus 40 millones de aficionados, por lo que la directiva que encabeza Amaury Vergara deberá hacer un profundo análisis sobre el armado del plantel de cara al próximo torneo.

Es evidente de que el Guadalajara no pudo reponerse ante los llamados a la Selección Mexicana de cara a la Copa del Mundo, lo que mermó el nivel que venía mostrando la escuadra tapatía durante toda la fase regular, por lo que podrían suscitarse ajustes en la plantilla.

Es un hecho de que el Mundial podría ocasionar que tanto Raúl Rangel, Brian Gutiérrez y Armando González no regresen al Rebaño para el Apertura 2026, aunque no serían las únicas bajas que pudieran registrarse de cara al siguiente torneo.

Hay varios elementos que no han podido llenarle el ojo a Gabriel Milito en el interior del chiverío, por lo que podrían explorar opciones en el mercado de fichajes de verano.

Eduardo García

A lo largo de todo el Clausura 2026 ha quedado claro de que el Dragón no es un portero que sea del agrado de Gabriel Milito, quien ha preferido mandar a llamar a otros elementos de fuerzas básicas, dejándolo como tercera o cuarta opción, por lo que parece evidente de que le buscarán acomodo en verano.

El Dragón fue mandado a jugar con el Tapatío (IMAGO 7)

Gilberto Sepúlveda

Aunque la directiva decidió retenerlo en el anterior mercado de fichajes, sigue sin poder ganarse la confianza del timonel argentino, ya que solo jugó 19 minutos en toda la fase regular, demostrando que hay opciones por delante de él en el chiverío.

Tiba no se ha ganado la confianza de Milito (IMAGO 7)

Miguel Tapias

Desde hace varios meses se ha rumorado de que el zurdo estaría viviendo sus últimos momentos como futbolista del Guadalajara, en donde Milito casi no echó mano de él durante el torneo, jugando solamente cuando había elementos lesionados.

Micky Tapias fue usado en caso de emergencia (IMAGO 7)

Leonardo Sepúlveda

El zaguero que llegó como parte del proyecto español no pudo ganarse un puesto y quedado en el olvido después de una lesión en el tobillo, pero desde que llegó Milito jamás fue tomado en cuenta, por lo que tratarán de encontrarle acomodo por enésima ocasión.

Tiene más de un año sin ser tomado en cuenta (IMAGO 7)

Érick Gutiérrez

Es un hecho de que seguirá sin ser tomado en cuenta para el Clausura 2026, por lo que se espera que en las próximas semanas se haga oficial su desvinculación de la escuadra tapatía para que continúe su carrera en otro club.