Chivas se alista de la mejor manera para enfrentar a Cruz Azul por la ida de la Semifinal de la Liguilla. En medio de este contexto, Jesús Bernal, reconocido insider del Guadalajara, reveló que Érick Gutiérrez ya analiza las opciones para salir de Verde Valle. La MLS, la Liga MX o un posible regreso a Europa serían las alternativas del mediocampista.

Es un hecho que en el Apertura 2025 la paciencia de Gabriel Milito con Guti se agotó y decidió cortarlo del equipo porque no aceptaba ser suplente para el Clausura 2026. La directiva, muy a su pesar, decidió respaldar al entrenador ya que casi cinco meses después el mediocampista sigue reportando en Verde Valle en un horario diferente al del primer equipo a pesar de cobrar un millonario salario.

Por otro lado, mientras el Guadalajara se prepara para enfrentar a Cruz Azul, Jesús Bernal reveló que Érick Gutiérrez ya piensa en su futuro. En su canal de YouTube el periodista de ESPN reveló que el futbolista y su agente evalúan las opciones que hay porque es un hecho que no va a entrar en planes si se mantiene en la misma dirección técnica.

Afirman que Érick Gutiérrez saldrá de Chivas en este mercado de pases. (Foto: IMAGO7)

“Es un hecho, el Guti se irá de Chivas. Ya está buscando alternativas, ya está buscando opciones junto con su agente para tratar de encontrar un equipo donde recalar en este verano”, reveló. Y agregó: “Hace unos días el Guti publicaba por ahí una historia donde decía que le habían aprobado su visa nada más. Lo que sí desconocemos es si se refiere a la visa de trabajo o si simplemente es una visa personal para hacer turismo. El asunto es que todo esto se tiene que mover entre junio y julio si va a la Liga MX, si va la MLS será hasta julio y si lo que va a hacer es ir a Europa pues entonces será hasta agosto”.

Los números de Érick Gutiérrez en las Chivas de Milito

Con Gabriel Milito en la dirección técnico Érick Gutiérrez disputó 13 partidos, dio dos asistencias y recibió cinco cartulinas en 688 minutos disputados. En la Leagues Cup jugó solamente 78 minutos en un partido.