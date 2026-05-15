La semifinal de vuelta del Clausura 2026 se jugará este sábado y en la previa, dos Inteligencias Artificiales dieron pronósticos completamente opuestos sobre quién avanzará a la gran final.

Se acerca la hora de la verdad para las Chivas de Guadalajara. El Rebaño recibirá este sábado a Cruz Azul por la semifinal de vuelta del Clausura 2026 de la Liga MX, luego del vibrante empate por 2-2 de la ida, un partido marcado por la presión alta, las emociones y la polémica arbitral tras el penal sancionado para la Máquina. El equipo de Gabriel Milito avanzará a la final con cualquier empate, gracias a su mejor ubicación en la fase regular.

La serie llega completamente abierta. Chivas estuvo dos veces arriba en el marcador durante la ida y dejó buenas sensaciones desde lo futbolístico, aunque Cruz Azul volvió a demostrar capacidad de reacción en los momentos más complejos. Con ese contexto, le consultamos a la Inteligencia Artificial por un pronóstico para la vuelta y hubo respuestas totalmente opuestas.

Por un lado, ChatGPT vaticinó una victoria rojiblanca por 2-1, imaginando “un partido muy emocional, abierto y con momentos de dominio para ambos equipos”. Según el análisis de la IA, Chivas volverá a salir con una presión agresiva en el arranque y encontrará espacios a medida que Cruz Azul adelante líneas en busca de la clasificación. “Veo al Guadalajara aprovechando mejor los espacios y golpeando en el momento justo”, explicó.

ChatGPT apostó por una victoria rojiblanca en la semifinal de vuelta contra Cruz Azul (Imago7)

Incluso, ChatGPT se animó a proyectar el trámite del encuentro, donde proyecta a los mismos goleadores de la Ida: Santiago Sandoval tras recuperación alta, un empate parcial de Charly Rodríguez y un tanto definitivo de Ángel Sepúlveda en el tramo final del partido. “La ventaja deportiva y el impulso del estadio pueden terminar inclinando una serie muy pareja”, agregó la IA.

Gemini da por ganador a Cruz Azul

Gemini, en cambio, se inclinó por Cruz Azul y apostó por una victoria cementera en el Estadio Jalisco. Según su análisis, la obligación de salir a buscar el resultado puede convertir a la Máquina en un equipo “más agresivo y vertical”, capaz de aprovechar cualquier desajuste defensivo del Rebaño. “Los espacios van a aparecer y Cruz Azul tiene futbolistas para lastimar cuando el partido se rompa”, sostuvo.