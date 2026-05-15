El arbitraje de la ida de las semifinales entre Chivas y Cruz Azul dejó una enorme polémica, luego de que el Guadalajara fuera claramente afectado por varias decisiones de Maximiliano Quintero y del VAR encabezado por Salvador Pérez Villalobos. Dos tarjetas rojas perdonadas y un penal muy discutido terminaron condicionando el partido, por lo que para la vuelta en el Estadio Jalisco se esperaba un cuerpo arbitral mucho más experimentado.

Por lo tanto, durante todo el jueves comenzaron las especulaciones sobre quién sería el elegido para dirigir el encuentro decisivo, e incluso muchos daban prácticamente por hecho que Luis Enrique Santander sería el silbante central para el compromiso de este sábado entre rojiblancos y cementeros.

Sin embargo, ya hay designación oficial y la Comisión de Arbitraje confirmó que César Arturo Ramos será el encargado de impartir justicia en el partido entre Chivas y Cruz Azul. La decisión es vista como un mensaje claro de que buscan corregir el error cometido en la ida, enviando ahora al árbitro mexicano con mayor experiencia internacional para un duelo tan intenso y trascendental.

De esta manera, el objetivo será que el protagonismo quede completamente en la cancha y no en el arbitraje, algo que claramente no sucedió en el Estadio Azteca. Ahora, Gabriel Milito tendrá que preparar cada detalle del encuentro para que el Guadalajara pueda aprovechar el impulso anímico y buscar el pase a la Final sin que factores externos vuelvan a influir directamente en el marcador.

César Arturo Ramos es candidato a dirigir la final de la Copa del Mundo

La experiencia de César Arturo Ramos va mucho más allá de la Liga MX, pues distintos reportes lo colocan como uno de los árbitros considerados para dirigir partidos importantes en la Copa del Mundo de 2026, incluida una posible final. Su trayectoria en torneos internacionales de FIFA, CONCACAF e incluso en el futbol de Arabia Saudita lo convierten en uno de los silbantes mexicanos más respetados de la actualidad, algo que debería ayudar a que el partido en el Estadio Jalisco transcurra con mucho mayor control y menos polémica.