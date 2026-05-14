El Guadalajara compartió en un video parte de su práctica de este jueves en donde hubo una sorpresa que ilusionó a muchos aficionados.

Chivas está peleando con el corazón por el pase a la Final del Clausura 2026, ya que el plantel de Gabriel Milito ha estado recibiendo muchos golpes a lo largo de las semanas recientes debido a que se siguen registrando ausencias, aunque por fin habría una buena noticia en torno a Daniel Aguirre.

Hay que recordar que el Guadalajara ya perdió a Armando González, Raúl Rangel, Luis Romo, Brian Gutiérrez y Roberto Alvarado, debido a su llamado a la Selección Mexicana que participará en la Copa del Mundo.

Por si fuera poco, las lesiones han ido golpeando al plantel tapatío, ya que Hugo Camberos se perdió la Ida de los Cuartos de Final contra Tigres, además de que Richy Ledezma y Efraín Álvarez están entre algodones tras presentar molestias en el duelo con Cruz Azul.

Sin embargo, la reaparición de Daniel Aguirre parece estar más próxima de lo esperado, ya que el zaguero mexico-estadounidense apareció en un video compartido por el chiverío en su cuenta de Instagram, en donde realiza algunos ejercicios de fuerza, saltando por el esférico.

Hasta el momento se desconoce si Aguirre ya se encuentra listo para reaparecer con el Rebaño, por lo que eso se sabrá hasta el fin de semana en la convocatoria rumbo al duelo de Vuelta de las Semifinales contra Cruz Azul.

¿Qué lesión sufrió Daniel Aguirre con Chivas?

El zaguero del Guadalajara sufrió una lesión muscular en el duelo de la jornada 17 frente a Xolos, por lo que se ha perdido los tres duelos de Liguilla que se han disputado. Reportes extraoficiales aseguran que se trató de un desgarre, por lo que el cuerpo médico del Rebaño deberá ser precavido para evitar una recaída.

¿Cuándo y a qué hora se jugará el Chivas vs. Cruz Azul en el Estadio Jalisco?

El duelo de Vuelta de la Semifinal y que definirá al primer Finalista del Clausura 2026 se llevará a cabo el próximo sábado 16 de mayo en la cancha del Estadio Jalisco, duelo que está pactado a disputarse en punto de las 19:07 horas, tiempo del centro de México.