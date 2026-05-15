Chivas recibirá a Cruz Azul en la vuelta de las semifinales del Clausura 2026, en un partido donde el Guadalajara tiene la ventaja de que el empate le basta para avanzar a la gran final gracias a su posición en la tabla. Sin embargo, Gabriel Milito ya dejó claro en conferencia de prensa que el equipo no saldrá a especular y buscará el triunfo desde el primer minuto, manteniéndose fiel a la idea futbolística que ha mostrado durante toda la Liguilla.

Hugo Camberos ya está recuperado, pero debe esperar su participación.

En ese sentido, el estratega rojiblanco estaría analizando distintas opciones para sorprender a Cruz Azul y a Joel Huiqui, técnico cementero que apenas tiene cinco partidos dirigidos al frente de la Máquina. Por ello, no se descarta que Gabriel Milito apueste por darle minutos a futbolistas que hasta ahora no han tenido participación en la Liguilla, buscando cambiarle el panorama táctico al rival.

El primero de ellos podría ser Hugo Camberos, quien sigue siendo una de las grandes dudas para la afición rojiblanca. El canterano se perdió los primeros encuentros de la Fiesta Grande debido a una sobrecarga muscular, aunque actualmente ya se encuentra completamente recuperado y listo para volver al terreno de juego. Hasta ahora no ha tenido minutos por decisión técnica, pero eso podría cambiar si Gabriel Milito considera que su velocidad y desequilibrio pueden sorprender a Cruz Azul.

Jonathan Pérez espera por su oportunidad en Chivas.

La otra alternativa interesante sería Jonathan Pérez, futbolista que en teoría apuntaba a cubrir parte de la ausencia de Roberto Alvarado durante esta Liguilla, aunque realmente ha tenido muy poca actividad en las últimas semanas. Aun así, si Gabriel Milito considera que ya entendió completamente su idea futbolística, podría ser una opción importante ya sea como interior por derecha o incluso como carrilero por izquierda, posiciones en las que ya ha sido utilizado anteriormente por el estratega argentino.

Daniel Aguirre podría tener minutos en caso de estar físicamente al 100% de su lesión

Por último, Daniel Aguirre es probablemente una de las opciones que más ilusión generan dentro del cuerpo técnico, aunque todo dependerá completamente de cómo evolucione físicamente de la lesión que sufrió en la Jornada 17 frente a Xolos de Tijuana.

Y es que, aunque la línea defensiva del Guadalajara ha respondido bastante bien en los últimos encuentros, Aguirre es un futbolista que puede aportarle muchísimo equilibrio y salida al equipo, motivo por el cual Gabriel Milito seguramente esperará hasta último momento para definir si puede tener algunos minutos ante Cruz Azul.